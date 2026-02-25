Бағалаушы және сарапшы кандидаттардың біліктілігін растау: ережелерге өзгерістер енгізілді
Фото: pexels
2026 жылғы 19 ақпандағы Қаржы министрінің бұйрығымен бағалаушы және сарапшы кандидаттардың біліктілігін растау үшін өткізілетін квалификациялық емтихан ережелеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңартылған ережеге сәйкес, өтініш электрондық пошта арқылы немесе бағалаушылар палатасының интернет-ресурсы арқылы жолданады. Егер автоматтандырылған веб-портал жоқ болса, сканерленген нұсқасы қабылданады.
Өтінішпен бірге кандидат мына құжаттарды қоса береді:
- "Бағалау" мамандығы бойынша жоғары білім дипломының көшірмесі немесе техникалық/экономикалық жоғары білім (сарапшы сертификатын алу үшін бұл талап қажет емес);
- Жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;
- Бағалаушылар палатасы бекіткен бағдарлама мен сағат көлеміне сәйкес оқу немесе кәсіби қайта даярлық өткені туралы құжаттар;
- Бағалаушымен кемінде бір жылдық тәжірибе өткенін растайтын құжаттар (сарапшы сертификатын алу үшін қажет емес).
Егер құжаттар ұсынылмаса немесе дұрыс рәсімделмесе, бағалаушылар палатасы кандидатқа квалификациялық емтиханға жіберуден бас тарту туралы шешімді электрондық пошта арқылы немесе интернет-ресурс арқылы (автоматтандырылған портал жоқ болса – сканерленген нұсқасы) өтініш түскен күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде хабарлайды.
Сонымен қатар, бұйрық жаңа редакцияда өтініш формасын да бекітеді.
Бұйрық 2026 жылғы 7 наурыздан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript