Қазақстанда әскери лауазымдарға тағайындау кезінде цифрлық рейтинг енгізу ұсынылды
Фото: akorda.kz
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 25 ақпанда әскери қызметшілердің құқықтық жағдайын жетілдіру, қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша түзетулер қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәжіліс депутаты Айгүл Құспан атап өткендей, құжаттың мақсаты – Қорғаныс және Қарулы Күштер саласындағы заңнаманы жетілдіру.
"Атап айтқанда, заң жобасында жоғарғы әскери лауазымдарға тағайындау, халықаралық ұйымдар жанындағы Қорғаныс министрлігінің Әскери өкілдіктерінің қызметін регламенттеу үшін кандидаттардың цифрлық рейтингін енгізу ұсынылады", – деді Құспан.
Бұдан өзге, заң жобасы әскери қызмет өткеру және әскери қызметшілерді әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелерін реттеуді қамтиды. Сондай-ақ Конституциялық Соттың нормативтік қаулыларын іске асыруға бағытталған нормалар қаралатын болады.
