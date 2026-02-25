#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда әскери лауазымдарға тағайындау кезінде цифрлық рейтинг енгізу ұсынылды

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 11:44 Фото: akorda.kz
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 25 ақпанда әскери қызметшілердің құқықтық жағдайын жетілдіру, қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша түзетулер қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәжіліс депутаты Айгүл Құспан атап өткендей, құжаттың мақсаты – Қорғаныс және Қарулы Күштер саласындағы заңнаманы жетілдіру.

"Атап айтқанда, заң жобасында жоғарғы әскери лауазымдарға тағайындау, халықаралық ұйымдар жанындағы Қорғаныс министрлігінің Әскери өкілдіктерінің қызметін регламенттеу үшін кандидаттардың цифрлық рейтингін енгізу ұсынылады", – деді Құспан.

Бұдан өзге, заң жобасы әскери қызмет өткеру және әскери қызметшілерді әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелерін реттеуді қамтиды. Сондай-ақ Конституциялық Соттың нормативтік қаулыларын іске асыруға бағытталған нормалар қаралатын болады.

Бұған дейін Жамбыл облысында автобус паркінің 25 лауазымды тұлғасы жауапкершілікке тартылғанын жазғанбыз.

