Жүк тасымалы бойынша автокөлікпен халықаралық қатынастардағы ережелерге өзгерістер енгізілді
Фото: pexels
Қазақстанда 2026 жылғы 8 қаңтардағы транспорт министрінің бұйрығымен автокөлікпен халықаралық тасымалдауда рұқсат беру жүйесін қолдану ережелеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, жаңа түзетулерде мыналар нақтыланды:
- Қазақстан аумағында, жүкті жөнелтуші немесе алушы пункті болып табылмайтын үшінші мемлекеттерден әкелінетін, кедендік транзиті әлі аяқталмаған жүкті Қазақстан автокөлігіне немесе бастапқы тасымалдаушы тіркелген еліне тіркелмеген автокөлікке тиеуге жол берілмейді.
- Қазақстан аумағына жүк тасымалдау кезінде тартқыш немесе жүк көлігін басқа тіркелген тартқыш немесе жүк көлігімен ауыстыруға болады.
Бұл талаптар келесі тасымалдаушыларға қолданылмайды:
- Еуразиялық экономикалық одақ мүшелерінде тіркелген тасымалдаушыларға, егер Қазақстан аумағына/аумағынан тасымалдау бірінен соң бірі бірнеше тасымалдаушылармен орындалса, жүк қайта тиеу (жүктеу/жүктен түсіру) немесе тартқышты ауыстыру жүзеге асырылса, ал бұған қоса ұлттық рұқсаттардың түпнұсқасы немесе алдыңғы тасымалдаушының рұқсат бөлігінің түпнұсқасы мен көшірмесі ұсынылса.
- Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін мемлекеттерде тіркелген тасымалдаушыларға, егер Қазақстан аумағына/аумағынан тасымалдау бірінен соң бірі бірнеше тасымалдаушылармен орындалса, жүк қайта тиеу (жүктеу/жүктен түсіру) немесе тартқышты ауыстыру жүзеге асырылса, бірақ қайта тиеу немесе тартқышты ауыстыру ЕАЭО аумағынан тыс жерде жасалса, және ұлттық рұқсаттың түпнұсқасы немесе алдыңғы тасымалдаушының рұқсат бөлігінің түпнұсқасы мен көшірмесі ұсынылса.
Аталған талаптар 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін күшінде болады.
Бұйрық 2026 жылғы 24 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
