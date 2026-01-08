Жүктерді автотасымалдаушыларға рұқсат беру ережесі: өзгерістер енгізілді
Енді халықаралық автокөлікпен жүк тасымалдауды жүзеге асыруға келесі талаптарға сай физикалық және заңды тұлғалар рұқсат етіледі:
- шетелдік азаматтарды қоса алғанда, жұмысқа орналастырылған жүргізушілердің саны автокөлік құралдарының санынан кем емес (жартылай тіркемелерді (тіркемелерді) қоспағанда, қайталанбастан) және электрондық (цифрлық) тахографтарды пайдалану кезінде ҚР-да берілген жүргізушінің қолданыстағы картасы бар. Бұл ретте жеке кәсіпкерлер жүргізуші ретінде есепке алынуы мүмкін.
Рұқсатты немесе рұқсаттама картасын ресімдеуді және беруді көрсетілетін қызметті беруші жүзеге асырады.
Қызмет алушылар шетелдік рұқсат қолданылған жағдайда рұқсат алады, ал шетелдік рұқсат қолданбай алынған рұқсаттан кейін алты ай өткен соң ғана шетелдік рұқсат қолдануға болады.
Сонымен қатар, халықаралық автокөлікпен жүк тасымалдауды алты ай ішінде жүзеге асырғанын растау үшін соңғы алты айға арналған келесі құжаттар талап етіледі:
- Тауарлы-тасымал құжаттары (ТТН), халықаралық тауарлы-тасымал құжаттары (CMR), әр үш айға кемінде 1 ТТН және/немесе CMR, олар қызмет алушының тасымалдауды жүргізгенін растап, рұқсат картасы берілген автокөліктерге қатысты болуы керек, жартылай тіркемелерді қоспағанда;
- Қазақстанда электронды (сандық) тахографтарды қолданған жағдайда жарамды жүргізуші карталары.
Қызмет көрсетуші мемлекеттік қызметті алу үшін құжаттар түскен сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш пен берілген құжаттардағы мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын тексереді.
Қызмет көрсетуші рұқсат немесе рұқсат картасын келесі себептер бойынша беруден бас тарта алады:
- Қызмет алушы немесе берілген материалдар, объектілер, мәліметтер мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған ережелерге сәйкес келмеген жағдайда;
- Қызмет алушыға қатысты заңды күшіне енген сот шешімі (өкім) бар, ол қызметтің немесе белгілі бір қызмет түрлерінің жүзеге асырылуына тыйым салатын болса.
Жаңа рұқсат немесе рұқсат картасын алған кезде тасымалдаушының шетелдік рұқсаттарды алу және қайтару тарихы ИАС ТБД жүйесінде сақталады.
Рұқсат картасы бес жылға беріледі. Арендалық автокөліктерге арналған рұқсат картасының мерзімі аренда келісімшартының ұзақтығына сәйкес анықталады, бірақ берілуінен бастап ең көп дегенде екі жылға дейін.
Бұйрық 2026 жылғы 16 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.