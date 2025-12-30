Медицина қызметкерлерінің кәсіби дамуы: ережеге өзгерістер енгізілді
Осылайша, Денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің Үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін (ҒДП) Денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің Үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін растау критерийлеріне сәйкес Персоналды басқару қызметі және денсаулық сақтау ұйымының басшысы немесе жеке медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлға растайтыны нақтыланады.
Бұл ретте "денсаулық сақтауды ұйымдастыру" ұғымы – Денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға қосылды.
Сондай-ақ, "денсаулық сақтау" саласының СБШ сәйкес "Денсаулық сақтау" даярлау бағыты бойынша білімі бар денсаулық сақтау жүйесінің қызметкерлеріне біліктілік деңгейін беру немесе растау біліктілік деңгейлерінің өту мерзімдері мен дәйектілік қағидатын сақтай отырып, бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйым берген кәсіптік даярлықты бағалау нәтижесі негізінде жүзеге асырылатыны айтылады.
Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлер, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары "клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беру", "клиникалық практикаға жіберу үшін шетелдік маман сертификатын беру", "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман сертификатын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер шеңберінде бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйымның қорытындысы болған кезде, "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы маман сертификатын беру" берілген немесе расталған біліктілік деңгейін ескере отырып, мамандық (мамандану) бойынша маман сертификатын алады немесе растайды.
Денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің ҒЗЖ нәтижелерін соңғы 5 жылда денсаулық сақтау ұйымының басшысы немесе жеке медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлға растайды.
Денсаулық сақтау жүйесінің қызметкерлері денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің ҒЗЖ нәтижелерін растау критерийлеріне сәйкес келетін ҒЗЖ нәтижелері туралы куәландыратын құжаттар болған кезде негізгі қызмет орны бойынша Персоналды басқару қызметіне растайтын құжаттарды ұсынады.
Жеке медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар Денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің ҒЗЖ нәтижелерін растау критерийлеріне сәйкес келетін ҒЗЖ нәтижелері туралы куәландыратын құжаттары болған кезде денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің ҒЗЖ нәтижелерін растауды бағалау жөніндегі аккредиттелген ұйымға ұсынады.
Шет тілінде берілген құжаттар қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады.
Персоналды басқару қызметі және денсаулық сақтау ұйымының басшысы немесе жеке медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлға ҰДП нәтижесінің әрбір критерийі үшін ЗЕ есептейді.
Сондай-ақ, денсаулық сақтау жүйесінің қызметкеріне Біліктіліктің кезекті деңгейін беру үшін:
- Денсаулық сақтау ұйымының персоналды басқару қызметі және басшысы немесе жеке медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлға куәландырған ҒЗЖ расталған нәтижелері қажет.
Бұйрық 2026 жылғы 5 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.