Өрт қауіпсіздігі ережелері: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, ғимараттар, үй-жайлар мен құрылыстар "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы" талаптарында айқындалған объектілер тізбесіне сәйкес өрт автоматикасы жүйелерімен қамтамасыз етілуі тиіс екені нақтыланды.
Өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау жұмыстары жобалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі.
- Сонымен қатар, қағидаларға өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті осы қызмет түрін жүзеге асыру үшін жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға қойылатын рұқсат беру талаптарына сәйкес келетін, сондай-ақ уәкілетті орган ведомствосы берген тиісті рұқсаты бар жеке кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар жүзеге асыратыны туралы тармақ енгізілді.
Сондай-ақ, объектідегі өрт автоматикасы жүйелерін техникалық жарамды күйде ұстау үшін, ұйым басшысының бұйрығымен өрт автоматикасы жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін жауапты тұлға тағайындалатыны нақтыланды.
Өрт автоматикасы жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін тұлға мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- Қағидалар талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;
- Шартқа сәйкес жұмыстардың кестесі мен күнтізбелік жоспарына сай өрт автоматикасы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бақылау және қабылдау;
- Өрт автоматикасы жүйелеріне техникалық қызмет көрсетудің және жұмысқа қабілеттілігін тексерудің дұрыстығын дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес қамтамасыз ету;
- Кезекші персоналды оқыту, сондай-ақ қорғалатын үй-жайларда жұмыс істейтін адамдарға өрт автоматикасы жүйелері іске қосылған кездегі іс-қимылдар бойынша нұсқама жүргізу;
- Қажетті пайдалану құжаттамасын әзірлеу және оны жүргізу.
Өртке қарсы қорғау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша орындалған жұмыстарды есепке алу қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес өрт автоматикасы жүйелерінің пайдалану журналында немесе автоматтандырылған жүйеде көрсетіледі.
Өрт автоматикасы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
- жоспарлы профилактикалық жұмыстарды жүргізу;
- ақауларды жою және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Техникалық қызмет көрсетудің мерзімділігі, мерзімдік сынақтар және жұмыс көлемі қызмет көрсетілетін өрт автоматикасы жүйелерінің техникалық құралдарына арналған пайдалану құжаттамасының, стандарттау құжаттарының талаптарына сәйкес белгіленеді және шартта көрсетіледі.
Өрт автоматикасы жүйелерімен жабдықталған объектіде ұйым басшысы мынадай құжаттаманың болуын қамтамасыз етеді:
- өрт автоматикасы жүйелеріне арналған жобалық құжаттама;
- жасырын жұмыстардың актілері (бар болған жағдайда), сынақтар мен өлшеулер актілері;
- өрт автоматикасы жүйелерін пайдалануға қабылдау актісі;
- өрт автоматикасы жүйелерінің құрамына кіретін техникалық құралдарға арналған паспорттар;
- өрт автоматикасы жүйелерінің орнатылған аспаптары мен жабдықтарының тізімдемесі;
- газды өрт сөндіру қондырғылары баллондарын өрт сөндіретін құрамдармен толтыруға арналған паспорттар (бар болған жағдайда);
- өрт автоматикасы жүйелерін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, кезекші персоналдың лауазымдық нұсқаулықтары, өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлермен немесе заңды тұлғалармен жасалған шарттың көшірмелері;
- техникалық қызмет көрсету жұмыстарының жоспар-кестесі мен регламенті;
- өрт автоматикасы жүйелерінің пайдалану журналы.
Өрт автоматикасы жүйелері тұрақты түрде кезекші (жобалық) жұмыс режимінде ұсталуы тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары өрт автоматикасы жүйелерін ажыратумен байланысты болған жағдайда, объект әкімшілігі адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қосымша инженерлік-техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдау арқылы, өрт автоматикасы жүйелерімен қорғалатын объектілердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Өрт автоматикасы жүйелерінің құрамына кіретін техникалық құралға арналған құжаттамада көрсетілген пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, сондай-ақ өрт автоматикасы жүйелері істен шыққан жағдайда, оларды әрі қарай мақсатына сай пайдалану мүмкіндігін анықтау үшін техникалық куәландыру жүргізіледі.
Өрт автоматикасы жүйелерін техникалық куәландыру әр бес жыл сайын, тапсырыс беруші өкілдерінің және өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлердің немесе заңды тұлғалардың қатысуымен жүргізіледі.
Куәландыру нәтижелері өрт автоматикасы жүйелерін куәландыру актісімен ресімделеді.