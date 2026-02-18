АӨК саласындағы жобаларды несиелеу қағидаларына өзгерістер енгізілді
Құжатқа сәйкес, АӨК саласындағы жобаларды несиелеу үшін кредит беруші, бюджеттік бағдарламаның әкімшісі және қарыз алушы арасында жасалатын кредиттік шарт негізінде жергілікті атқарушы органға республикалық бюджеттен қайтарымдылық, қамтамасыз етілу, мерзімділік және ақылылық қағидаттары бойынша бюджеттік кредит беріледі. Оның шарттары төмендегідей:
- мерзімі – 10 жыл;
- сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 1%;
бюджеттік кредиттің нысаналы мақсаты – АӨК саласында жаңа жобаларды іске асыру немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту.
Қаржыландыру бағыттары:
- қуаттылығы 400 басқа дейінгі сүт-тауар фермалары;
- жылына кемінде 5000 тонна құс етін өндіретін ет бағытындағы құс фабрикалары;
- 5000 бастан асатын ет бағытындағы мал шаруашылығы кәсіпорындары;
- 5000 басқа арналған бордақылау алаңдары;
- сағатына 8 шартты бас қуаттылығы бар ет өңдеу кәсіпорындары;
- сыйымдылығы 10 000 басқа дейінгі мал базарлары;
- 1000 тоннадан басталатын көкөніс сақтау қоймалары;
- 1000 тоннадан басталатын жеміс сақтау қоймалары;
- өнеркәсіптік жылыжай кешендері;
- ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу кәсіпорындары (жүн мен теріні қоса алғанда), сондай-ақ құрамажем өндіру;
- жылына кемінде 25 тонна өнім өндіретін аквакультура нысандарын өсіру шаруашылықтары;
- құс шаруашылығындағы асыл тұқымды репродукторлар;
- заманауи су үнемдеу технологияларын (жаңбырлату, тамшылатып суару) қолданатын суармалы егіншілік (картоп, көкөніс, мал азығы өндірісі);
- 5000 бастан асатын қой шаруашылығы фермалары;
- ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу жобаларын (жүн мен теріні қоса алғанда, құрамажем өндіру) іске асыруға алынған қарыздарды қайта қаржыландыру;
- жылына кемінде 80 млн дана жұмыртқа өндіретін жұмыртқа бағытындағы құс фабрикалары;
- мал шаруашылығы өнімдерін өңдейтін сою пункттері.
Сонымен қатар:
- негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдік кезеңі – 24 айдан аспайды;
- бюджеттік кредитті игеру мерзімі – 18 ай, ол қаражат жергілікті атқарушы органға аударылған сәттен бастап есептеледі.
Аталған нормаларды іске асыру үшін бюджеттік бағдарламаның әкімшісі тиісті бюджет бекітілгеннен кейін кредит берушінің негізгі шарттар мен қарыз алушылар санаты туралы шешім жобасын бекітуге ұсынады.
Бюджеттік кредит қаражатын ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға, сондай-ақ айналым қаражатын толықтыруға, оның ішінде бордақылауға арналған ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуға пайдалануға жол берілмейді.
Жергілікті атқарушы орган сенім білдірілген өкіл (агент) арқылы үміткерлерге мынадай шарттармен кредит береді:
- мерзімі – 10 жылға дейін;
- бір жобаға берілетін ең жоғары сома – 5 млрд теңгеден аспайды;
- номиналдық сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 2,5%;
- міндетті түрде кепілдік қамтамасыз ету;
- негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдік кезеңі – 24 айдан аспайды.
Кредиттің нысаналы мақсаты жоғарыда аталған АӨК жобаларын іске асыру немесе кеңейту болып табылады.
Өтінімдерді қабылдау тәсілдері, кредит беру және қамтамасыз ету критерийлері, үміткерлер санаттары, бірлесіп қаржыландыру мөлшері, сондай-ақ кредит алу үшін қажетті құжаттар тізбесі жергілікті атқарушы орган мен сенім білдірілген өкіл (агент) арасында жасалатын тапсырма шартында айқындалады.
Кредит қаражатын ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға және айналым қаражатын толықтыруға, оның ішінде бордақылауға арналған ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алуға пайдалану қарастырылмаған.
Бұйрық 2026 жылғы 28 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.