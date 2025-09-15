#Қазақстан
Құқық

Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дәрі-дәрмектер тізімі өзгерді

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 14:36 Фото: pexels
ҚР Денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 9 қыркүйектегі бұйрығымен Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесіне түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізімге келесі препараттар қосылды:

  • Ондансетрон – 4 мг және 8 мг таблетка;
  • Дапаглифлозин – созылмалы жүрек жеткіліксіздігі және бүйректің созылмалы ауруы ауруын емдеуде көрсетілімі бар 10 мг таблетка;
  • Ситаглиптин – 50 мг және 100 мг таблетка.

Тізбеден келесі дәрілер алынып тасталды:

  • силикондар – ауызша суспензия, 40 мг/мл 30 мл;
  • доксазозин – 8 мг таблетка;
  • симвастатин – 10 және 20 мг таблетка;
  • гидрокортизон – 1% жақпа;
  • галотан – ингаляциялық анестезияға арналған 250 мл сұйықтық;
  • трамадол – 50 мг капсула;
  • парацетамол – ауызша қолдануға арналған ерітінді кемінде 24 мг/мл кемінде 90 мл;
  • прамипексол – 0,25 мг және 1 мг таблетка;
  • кветиапин – 200 мг таблетка;
  • Сальметерол және флутиказон – ингаляцияға арналған ұнтақ 50 мкг/100 мкг 60 доза;
  • циклезонид – ингаляцияға арналған аэрозоль 80 мкг/доза 60 доза;
  • натрий фолинаты – 100 мг/2 мл және 400 мг/8 мл инъекцияға арналған ерітінді.

Сондай-ақ, "Апалутамид" препаратының әрбір бірлігімен (60 мг таблеткадан) препараттың қосымша 1 бірлігі тегін берілетіні нақтыланады.

Бұдан басқа, жаңа редакцияда Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын медициналық бұйымдардың тізбесі баяндалған.

Бұйрық 2025 жылдың 11 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізілді.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
