Жалға берілуі мүмкін стратегиялық су шаруашылығы объектілерінің тізбесі бекітілді
Үкіметтің 2025 жылғы 23 тамыздағы қаулысымен стратегиялық су шаруашылығы және гидротехникалық құрылыстардың, оның ішінде мүліктік жалдауға (жалға алуға) немесе сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін құрылыстардың тізбесі айқындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімге төмендегі 92 су шаруашылығы және сутехникалық нысан кірді, соның ішінде:
- Сырдария өзеніндегі Шардара су қоймасы;
- Ертіс өзеніндегі Бұқтырма су қоймасы;
- Ертіс өзеніндегі Шүлбі су қоймасы;
- Есіл өзеніндегі Астана су қоймасы;
- Есіл өзеніндегі Сергеев су қоймасы;
- Есіл өзеніндегі Петропавл су қоймасы;
- Іле өзеніндегі Қапшағай су қоймасы;
- Шілік өзеніндегі Бартоғай су қоймасы;
- Сілеті өзеніндегі Сілеті су қоймасы;
- Қоянды өзеніндегі Қоянды су қоймасы;
- Ілек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасы;
- Қарғалы өзеніндегі Қарғалы су қоймасы;
- Сазды өзеніндегі Сазды су қоймасы;
- Үйдене өзеніндегі Үйдене су қоймасы;
- Қандысу өзеніндегі Қандысу су қоймасы;
- Чар өзеніндегі Чар су қоймасы;
- Егінсу өзеніндегі Егінсу су қоймасы;
- Қарақол өзеніндегі Қарақол су қоймасы;
- Ұлан өзеніндегі "Алабастыр" су қоймасы;
- Теріс өзеніндегі Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы;
- Көшім өзеніндегі Киров су қоймасы;
- Көшім өзеніндегі Битік су қоймасы;
- Үлкен Өзен өзеніндегі Сарышағанақ су қоймасы;
- Кіші Өзен өзеніндегі "Балықты Сарқыл" су қоймасы;
- Кіші Өзен өзеніндегі Қазталов су қоймалары – 1 және 2;
- Шаған өзеніндегі Шаған су қоймасы;
- Соқыр өзеніндегі Федоров су қоймасы;
- Есіл өзеніндегі Есіл су қоймасы;
- Тобыл өзеніндегі Жоғарғы Тобыл су қоймасы;
- Тобыл өзеніндегі Сергеев су қоймасы;
- Шаян өзеніндегі Қапшағай су қоймасы;
- Баба-Ата өзеніндегі Баба-Ата су қоймасы;
- Үлкен-Шаға бұлағындағы Таушаға су қоймасы;
- Нұра өзеніндегі Самарқан су қоймасы;
- Қара-Кеңгір өзеніндегі Кеңгір су қоймасы.
Сондай-ақ тізімге мына гидро құрылғылар енді:
- Сабыр Арынстанбаев атындағы Қызылорда суторабы;
- Шелек өзеніндегі Шелек суторабы;
- Талас өзеніндегі Талас суторабы;
- Шу өзеніндегі Фурманов суторабы;
- Қоректендіретін каналымен бірге Меркенка өзеніндегі Меркі суторабы;
- Кіші Өзен өзеніндегі Варфоломей суторабы;
- Солтүстік Арал теңізіндегі су көтергіш бөгет;
- Бела өзеніндегі су көтергіш бөгет;
- Орал–Көшім суару және суландыру жүйесінің бастау құрылыстары;
- Сырдария өзеніндегі Қараөзек тармағының бас құрылғысы;
- К. И. Сәтбаев атындағы канал және т.б.
Тізімге Астана, Алматы және Шымкент қалаларын қоса алғанда, 36 қаланың су тарту және су бұру жүйелері де енгізілді.
Аталған қалалардың су тарту және су бұру жүйелері немесе олардың элементтері мемлекеттік меншікке жатады, олар иеліктен шығарылмайды және Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мүліктік жалға (жалға алу) немесе сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін.
Құрылысы жоспарланған немесе құрылыс сатысындағы сутехникалық құрылыстар:
- Түркістан облысындағы Ұғам өзенінде суэлектростанциялар каскады бар су құбыры;
- Шығыс Қазақстан облысындағы Уба өзеніндегі суэлектростанциялар каскады.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
