#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Құқық

Семейде полицейлер орманда адасып кеткен зейнеткерді тауып, үйіне жеткізді

Полиция, Семей, зейнеткер, орман, жоғалу, табылу, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 20:27 Сурет: Zakon.kz
Семейде полиция қызметкерлері орманда адасып кеткен 61 жастағы әйелді іздеп тауып, аман-есен үйіне жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зейнеткер 2025 жылы 22 қыркүйекте Бейбітшілік аралындағы орманға саңырауқұлақ теруге шығып, қажетті бағытынан жаңылған. Ол көмек сұрап, "102" арнасына қоңырау шалған.

"Оқиға орнына жедел түрде патрульдік полиция батальонының экипажы шықты. Қызметкерлер бірнеше топқа бөлініп, аумақты тінте бастады. Іздеу барысында орман алқабының маңында жүрген зейнеткерді тәртіп сақшысы байқап қалып, оны алып шықты. Осылайша, полицейлер зейнеткерді аман-есен үйіне жеткізді", делінген хабарламада.

Тұрғынға медициналық көмек қажет болмағаны да нақтыланады.

Бұған дейін Қызылордада полиция қызметкерлері есінен танып қалған баланы құтқарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
19:43, 21 қыркүйек 2025
Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
Алматыда тау басында қалып кеткен Үндістанның екі азаматы құтқарылды
15:57, 21 қыркүйек 2025
Алматыда тау басында қалып кеткен Үндістанның екі азаматы құтқарылды
Алматыда тау басында қалып кеткен ер адам құтқарылды
09:55, 21 қыркүйек 2025
Алматыда тау басында қалып кеткен ер адам құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: