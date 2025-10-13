Қарқаралы тауында адасып кеткен туристер дрондардың көмегімен табылды
Қарағанды облысы Қарқаралы тауында құтқарушылар адасып кеткен үш туристті құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында, Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында, үш туристі іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілді. Олар бүгін таңертен серуендеу үшін тауға көтеріліп, адасып кеткен. Таулы аумақты қарау үшін құтқарушылар ұшқышсыз ұшу аппаратын қолданды",-делінген ақпаратта.
Ведомство мәліметінше, ТЖМ іздестіру тобы туристерді Қарқаралы қаласынан 8 шақырым қашықтықтағы таулы жерде тапты. Оларға медициналық көмек қажет болмады.
ТЖМ таулы жерлерде маршруттарға шығу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттігін және жақын адамдарына немесе құтқару қызметтеріне қозғалыстың жоспарланған бағыты туралы алдын ала хабарлау қажеттігін еске салды.
