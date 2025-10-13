#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Оқиғалар

Қарқаралы тауында адасып кеткен туристер дрондардың көмегімен табылды

Тау, қарлы қырат, ауа райының нашарлауы, қалың қар , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 14:08 Сурет: pixabay
Қарағанды облысы Қарқаралы тауында құтқарушылар адасып кеткен үш туристті құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі мәлімдеді.


"Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында, Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында, үш туристі іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілді. Олар бүгін таңертен серуендеу үшін тауға көтеріліп, адасып кеткен. Таулы аумақты қарау үшін құтқарушылар ұшқышсыз ұшу аппаратын қолданды",-делінген ақпаратта.

Ведомство мәліметінше, ТЖМ іздестіру тобы туристерді Қарқаралы қаласынан 8 шақырым қашықтықтағы таулы жерде тапты. Оларға медициналық көмек қажет болмады.

ТЖМ таулы жерлерде маршруттарға шығу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттігін және жақын адамдарына немесе құтқару қызметтеріне қозғалыстың жоспарланған бағыты туралы алдын ала хабарлау қажеттігін еске салды.

Бұған дейін Қарағандыда өзгенің көлігін заңсыз айдап кеткен мас жүргізуші ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында орманда адасып кеткен әжей өзі қалдырған белгілердің көмегімен табылды
19:55, 03 қыркүйек 2025
Қарағанды облысында орманда адасып кеткен әжей өзі қалдырған белгілердің көмегімен табылды
Алматы облысында екі жас турист тауға шығып, адасып кеткен
22:53, 12 тамыз 2024
Алматы облысында екі жас турист тауға шығып, адасып кеткен
Іле Алатау тауларында адасып кеткен үш жігіт аман-есен табылды
11:35, 31 тамыз 2024
Іле Алатау тауларында адасып кеткен үш жігіт аман-есен табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: