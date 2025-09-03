#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Оқиғалар

Қарағанды облысында орманда адасып кеткен әжей өзі қалдырған белгілердің көмегімен табылды

Құтқарушылар, Қарағанды, орман, адасу, әжей, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 19:55 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Қарағанды облысында орманда қарт әжей адасып қалған. Оның табылуына жолдың бойына қалдырған белгілері көмек болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, құтқарушыларға 2 қыркүйекте таңғы сағат 10: 00-де 1954 жылы туған әйел адам демалыс аймағының аумағынан серуендеу үшін кетіп, қайтып оралмағаны туралы хабарлама келіп түскен.

Іздестіру жұмыстары Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы "Шахтер" демалыс аймағында жүргізілді. Құзырлы ведомство жариялаған видеода жерде: "Стоп. Я, Люба, заблудилась" деген жазу және нұсқау белгілері көрінеді.

"Іздестіру жұмыстары түні бойы жалғасты. Орманды зерттеу үшін құтқарушылар ұшқышсыз ұшу аппараты мен кинологиялық жасақты жұмылдырды. Бүгін күндіз ТЖМ іздестіру тобы демалыс аймағынан 8 шақырым жерде орманда әйелді тауып алды. Оған медициналық көмек қажет болмады", делінген хабарламада.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге тағы да жіберілгені белгілі болды
Оқиғалар
18:48, 03 қыркүйек 2025
Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге тағы да жіберілгені белгілі болды
Астанада SIM-карталарды заңсыз пайдалану фактілері анықталды
Оқиғалар
16:42, 03 қыркүйек 2025
Астанада SIM-карталарды заңсыз пайдалану фактілері анықталды
Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
Оқиғалар
14:59, 03 қыркүйек 2025
Ішкі істер министрі елдің бұрынғы көлік прокурорының іздеуде болуы туралы пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: