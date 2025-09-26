Онкологияға скринингтер ТМККК шеңберінде жүргізілетін болады
Үкіметтің 2025 жылғы 23 қыркүйектегі қаулысымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен амбулаториялық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек жолмен толықтырылды:
- онкологиялық ауруларды ерте анықтауға арналған скринингтік зерттеулер.
Бұған дейін бұл скрининг МӘМС шеңберінде жүргізілген болатын.
Бұдан басқа, ТМККК шеңберінде көрсетілетін көрсетілген көмекке мыналар кіреді:
- АИТВ-инфекциясының және туберкулездің профилактикасы және диагностикасы;
- жарақаттар, улану немесе басқа да шұғыл жағдайлар кезіндегі қызметтер, оның ішінде елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауын тудыратын аурулар кезіндегі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ( МӘМС) жүйесінде қызметтерді тұтынушы болып табылмайтын адамдар үшін оларға күдік туындаған жағдайларда мобильді бригада қызметтері;
- диагностика және емдеу әлеуметтік маңызы бар аурулар кезінде уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша;
- динамикалық байқауға жататын созылмалы аурулар кезінде тізбе бойынша және тәртіппен диагностикалау және емдеу, уәкілетті орган айқындайтын болады.
Сондай-ақ, мамандандырылған медициналық көмек шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде профилактикалық қарап-тексерулер мен скринингтік зерттеулерді қоспағанда, уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және кезеңділікпен профилактикалық медициналық қарап-тексерулер жүргізілетіні нақтыланады.
Қаулы 2025 жылғы 6 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі және 2025 жылғы 7 мамырдан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.
