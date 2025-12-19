ТМККК және МӘМС шеңберіндегі медициналық көмек: не өзгереді
Осылайша, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесінде жаңа редакцияда енгізіледі:
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап:
Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (МСАК), оның ішінде:
- медициналық көмекке алғашқы жүгіну;
- әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу, диагностикалау және емдеу бойынша қызметтер көрсету.
Амбулаториялық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек нақтыланады:
- уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша аурулардың профилактикасы және диагностикасы;
қосылды:
- артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын, глаукоманы, қант диабетін, В және С вирустық гепатиттерін және басқа да ауруларды уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша және тәртіппен ерте анықтауға арналған скринингтік зерттеулер.
динамикалық байқауға жататын созылмалы аурулар кезінде диагностика мен емдеуді көздейтін тармақша тізбе бойынша және уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен алынып тасталды.
Әлеуметтік маңызы бар аурулар кезінде стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек, сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына әкелетін аурулар кезінде және оларға күдік туындаған жағдайларда үйде көрсетілетін қызметтер көрсетіледі.
Сондай-ақ, стационарлық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек көрсетілетіні, оның ішінде:
- МӘМС жүйесінде қызметтерді тұтынушы болып табылмайтын адамдар үшін уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша, оның ішінде уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша тәулік бойы стационардың қабылдау бөлімшесінде емдеу-диагностикалық іс-шаралар өткізу бойынша өмірге қауіп төндіретін жағдайлар кезінде шұғыл нысанда жүзеге асырылады.
Медициналық оңалту көрсетіледі оның ішінде:
- туберкулезбен ауыратын науқастар, психикалық, мінез-құлық бұзылыстары (аурулары) бар адамдар.
Сонымен қатар, 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап:
- қайтыс болғаннан кейінгі донорды ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) немесе тіндерді (тіндердің бөліктерін) алып қоюға дайындауды, ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) немесе тіндерді (тіндердің бөліктерін) алып қоюды, консервациялауды, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды (МӘМС тізбесіне көшіруді көздейтін тармақ алынып тасталады).
Бұл ретте туберкулезді, АИТВ-инфекциясын, қатерлі ісіктерді, созылмалы вирустық гепатиттерді және бауыр циррозын, психикалық, мінез-құлық бұзылыстарын (ауруларды), орфандық ауруларды, жүйке жүйесінің дегенеративті ауруларын, орталық жүйке жүйесінің демиелинизациялаушы ауруларын, эпилепсияны, алғашқы алты ай ішінде жедел миокард инфарктісін қамтитын әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізбесі қосылды.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесі жаңартылды.
Сонымен, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке мыналар кіреді:
Амбулаториялық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек (тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) шеңберінде аурулардың алдын алу, диагностикалау және скринингтік зерттеулер жағдайларын қоспағанда):
- уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және кезеңділікпен профилактикалық медициналық қарап-тексерулер;
- бейінді мамандардың қабылдауы мен консультациялары, сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына әкелетін аурулар кезінде және оларға күдік туындаған жағдайларда үйде мобильді бригаданың қызметтері;
- бейінді мамандардың уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және кезеңділікпен созылмалы аурулары бар адамдарды динамикалық байқауы;
- уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша халықтың жекелеген санаттарына шұғыл және жоспарлы нысанда стоматологиялық көмек көрсету;
- уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша диагностикалық қызметтер, оның ішінде зертханалық диагностика;
- уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша рәсімдер мен манипуляциялар;
- уәкілетті орган айқындаған тұқым қуалайтын туа біткен ақаулар мен даму ауытқуларын ерте анықтауға арналған скринингтік зерттеулер.
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі:
- Алғашқы медициналық-санитариялық көмек (ТМККК шеңберінде аурулардың алдын алу, диагностикалау, емдеу және скринингтік зерттеулер жағдайларын қоспағанда).
2025 жылғы 29 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді:
- Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық, стационарды алмастыратын жағдайларда медициналық көмек (ТМККК шеңберінде ауруларды емдеу жағдайларын қоспағанда), сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына әкелетін аурулар кезінде және оларға күдік туындаған жағдайларда үйдегі стационар қызметтері.
Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық, стационарлық жағдайларда медициналық көмек:
- ТМККК шеңберінде ауруларды емдеу жағдайларын қоспағанда, бет қаңқасы мен басының туа біткен анатомиялық ақаулары бар балаларға реконструктивтік, пластикалық хирургиялық операцияларды қоса алғанда, жоспарлы нысанда;
- шұғыл нысанда, оның ішінде ТМККК шеңберінде ауруларды емдеу жағдайларын қоспағанда, тәулік бойы стационар жағдайында емдеуді қажет етпейтін диагноз анықталғанға дейін тәулік бойы стационардың қабылдау бөлімшесінде емдеу-диагностикалық іс-шараларды жүргізу.
Сондай-ақ уәкілетті орган айқындайтын аурулар тізбесі бойынша медициналық оңалту (ТМККК шеңберінде ауруларды емдеу жағдайларын қоспағанда) көзделген.
2025 жылғы 29 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді:
- Амбулаториялық, стационарды алмастыратын және стационарлық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезіндегі патологиялық-анатомиялық диагностика.
- Өлгеннен кейінгі донорды ағзаларды (органның бір бөлігін) немесе тіндерді (тіннің бір бөлігін) алып қоюға дайындау, ағзаларды (органның бір бөлігін) немесе тіндерді (тіннің бір бөлігін) транспланттау мақсатында ағзаларды (органның бір бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бір бөлігін) алып қою, консервациялау, дайындау, сақтау, тасымалдау.
Көрсету кезінде дәрілік заттармен, медициналық бұйымдармен, мамандандырылған емдік өнімдермен, иммунобиологиялық препараттармен қамтамасыз ету:
- Денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларына сәйкес стационарлық және стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек;
- уәкілетті орган бекітетін белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың жекелеген санаттарына арналған дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың тізбесіне сәйкес амбулаториялық жағдайларда алғашқы медициналық-санитариялық және мамандандырылған медициналық көмек көрсету.
Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.