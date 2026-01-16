#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Қоғам

ТМККК және МӘМС аясындағы медициналық қызметтерге ақы төлеу: өзгерістер дайындалды

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 09:45 Фото: freepik
ДСМ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында денсаулық сақтау субъектілерінің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу қағидаларына өзгерістер енгізуді көздейтін бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылып отырған өзгерістер мынадай бағыттарға арналған:

  • медициналық қызметтерге ақы төлеу тетіктерін жетілдіру және олардың ашықтығы мен тұрақтылығын арттыру;
  • стационарда бақылау жүргізу және біріктірілген емдеу мүмкіндігімен протондық терапияға ақы төлеудің жаңа тәсілдерін енгізу;
  • инфекциялық бейіндегі клинико-шығындық топтардың логикасын жаңарту;
  • қабылдау бөлімдерінің қызметіне ақы төлеу тәртібін қайта қарау;
  • қайтыс болған донорды дайындау қызметіне ақы төлеу тетігін оңтайландыру және Қормен тікелей шарттарға көшу;
  • жедел медициналық жәрдем қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер енгізу;
  • күндізгі стационар жағдайында жүргізілетін коронарлық ангиографияға төленетін ақыны арттыру;

Қорға шығыстар туралы мәліметтер ұсыну нормаларын нақтылау және шарттық рәсімдерге редакциялық түзетулер енгізу.

Министрліктің мәліметінше, ұсынылған өзгерістерді іске асыру медициналық қызметтерге ақы төлеу тетіктерінің ашықтығы мен негізділігін арттыруға, әкімшілік кедергілерді қысқартуға, медициналық көмекті негізсіз тұтыну тәуекелдерін азайтуға, сондай-ақ инфекциялық бейіндегі медициналық көмекті қаржыландырудың тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Құжат 30 қаңтарға дейін көпшілік талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерге жаңа тәсілмен ақы төленетін болады
16:43, 11 ақпан 2025
ТМККК және МӘМС шеңберінде медициналық қызметтерге жаңа тәсілмен ақы төленетін болады
ТМККК және МӘМС шеңберіндегі медициналық көмек: не өзгереді
15:36, 19 желтоқсан 2025
ТМККК және МӘМС шеңберіндегі медициналық көмек: не өзгереді
ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсету кепілдіктерінің бағдарламасы қабылданды
13:05, 16 қазан 2025
ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсету кепілдіктерінің бағдарламасы қабылданды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: