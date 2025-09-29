Үкімет тұрғын үй төлемдерін алатын құқық қорғау органдары лауазымдарының тізбесін бекітті
Үкіметтің 2025 жылғы 24 қыркүйектегі қаулысымен тұрғын үй төлемдерін алуға жататын құқық қорғау органдары мен азаматтық қорғау органдары лауазымдарының тізбесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, тізімге мыналар кірді:
ҚР Бас прокуратурасының орталық аппараты:
- Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің және қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалау қызметі, Заңды күшіне енген үкімдердің заңдылығын және олардың орындалуын қадағалау қызметі, Қоғамдық мүдделерді қорғау қызметі, Cотқа дейінгі тергеп-тексеру қызметі, Халықаралық-құқықтық ынтымақтастық қызметі, Кадрлық жұмыс департаменті, Өзіндік қауіпсіздік департаменті, Жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметі мен жасырын тергеу әрекеттерінің заңдылығын қадағалау департаменті, Қаржы департаменті:
- Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (ҚСжАЕК):
Бұл ретте функционалдық міндеттері іске асыру мәселелері болып табылатын лауазымдарға қолданылмайды:
- тіл саясатын;
- бұқаралық ақпарат құралдарымен және қоғаммен байланыс жұмысын;
- құжаттамалық қамтамасыз етуді, соның ішінде құпия құжаттамалық қамтамасыз етуді;
- кадрлық қамтамасыз етуді (қызметтік, жауынгерлік және жұмылдыру даярлығын жүзеге асыруды қоспағанда);
- қаржылық қамтамасыз етуді;
- ақпараттандыруды, цифрландыруды және ақпараттық ресурстарды қорғауды;
- материалдық-техникалық қамтамасыз етуді іске мәселелері асыру болып табылатын лауазымдарға қолданылмайды.
Сондай-ақ, тізімге енгендер:
- Бас прокуратураның Активтерді қайтару жөніндегі комитеті (АҚК).
- Бас көлік прокуратурасы.
- Бас прокуратураның облыстық және оларға теңестірілген органдары.
Бұдан өзге, тізімдегілер:
- Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің орталық аппараты
- Тергеу департаменті, Жедел департаменті, Превенция және талдау әзірлемелері департаменті, Жеке қауіпсіздік департаменті, Стратегия және жедел басқару департаменті, Кадр жұмысы департаменті, Арнайы департамент, Криминалистика басқармасы:
- Департамент басшысы;
- Департамент басшысының орынбасары;
- Басқарма басшысы;
- Басқарма басшысының орынбасары;
- Аса маңызды істер жөніндегі тергеуші;
- Аға тергеуші;
- Тергеуші;
- Аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкіл (анықтаушы);
- Аға жедел уәкіл (анықтаушы);
- Жедел уәкіл (анықтаушы);
- Бас криминалист;
- Аға криминалист;
- Криминалист.
- Ескертпе: функционалдық міндеттері:
- тіл саясатын;
- бұқаралық ақпарат құралдарымен және қоғаммен байланыс жұмысын;
- ұйымдастырушылық жұмысты;
- өтініштердің қаралуын бақылауды және құжаттамалық қамтамасыз етуді, соның ішінде құпия құжаттамалық қамтамасыз етуді;
- кадрлық қамтамасыз етуді (қызметтік, жауынгерлік және дене шынықтыру дайындығын жүзеге асыруды қоспағанда);
- қаржылық қамтамасыз етуді;
- материалдық-техникалық қамтамасыз етуді;
- ішкі аудитті іске асыру мәселелері болып табылатын лауазымдарға қолданылмайды.
Айта кету керек, функционалдық міндеттері тылдық қамтамасыз етуді іске асыру мәселелері болып табылатын лауазымдар (жүргізуші полицейлерді қоспағанда) ерекшелік болып табылады.
Қаулы 2025 жылғы 7 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі және 2025 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.
