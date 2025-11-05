Тоқаев құқық қорғау органдарының ротацияға жататын лауазымдарының тізімін бекітті
Ротацияға жататын құқық қорғау және азаматтық қорғау органдарының лауазымдарының тізіміне мыналар енгізілді:
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
- Бас прокурор аппаратының басшысы;
- Бас прокуратура қызметінің бастығы;
- Бас прокуратура департаментінің бастығы;
- Бас прокуратура қызметі бастығының орынбасары;
- Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ректоры;
- Академияның бірінші проректоры;
- Академияның проректоры;
- Комитет төрағасы;
- Комитет төрағасының бірінші орынбасары;
- Комитет төрағасының орынбасары;
- Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің аумақтық және соған теңестірілген органының бастығы;
- Осы комитеттің аумақтық және соған теңестірілген органының бастығының орынбасары;
- Бас көлік прокуроры;
- Бас көлік прокурорының бірінші орынбасары;
- Бас көлік прокурорының орынбасары;
- Өңірлік көлік прокуроры;
- Облыс прокуроры және соған теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалар мен астана) прокурор;
- Облыс прокурорының және соған теңестірілген прокурордың бірінші орынбасары;
- Облыс прокурорының және соған теңестірілген прокурордың орынбасары;
- Аудандық және соған теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурор.
Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі
- Агенттік аппаратының басшысы;
- Агенттік департаментінің басшысы;
- Астана, Алматы, Шымкент қалалары және облыстар бойынша экономикалық тергеу департаментінің басшысы;
- Астана, Алматы, Шымкент қалалары және облыстар бойынша экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары.
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
- Ішкі істер министрлігі аппаратының басшысы;
- Министрлік департаментінің бастығы;
- Комитет төрағасы;
- Комитет төрағасының орынбасары;
- Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және көліктегі полиция департаментінің бастығы;
- Осы департаменттердің бірінші орынбасарлары мен орынбасарлары;
- Облыстық, қалалық және көліктегі полиция департаменттерінің қалалық, аудандық, сызықтық басқармалары (бөлімдері) бастығы;
- Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің бастығы;
- Осы департаменттердің орынбасарлары;
- Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орнының бастығы және оның орынбасары.
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі
- Өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы;
- Өртке қарсы қызмет комитеті төрағасының орынбасары;
- Төтенше жағдайлардың алдын алу комитетінің төрағасы;
- Төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті төрағасының орынбасары;
- Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың төтенше жағдайлар департаменті бастығының бірінші орынбасары;
- Осы департаменттердің орынбасарлары;
- Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың төтенше жағдайлар департаментіне қарасты қалалық және аудандық (қаладағы аудандық) басқармалардың бастықтары.
Қызметкерлердің ротациясы құқық қорғау немесе азаматтық қорғау органы басшысының шешімімен жоспарлы негізде үш жылда бір рет жүзеге асырылады.
Бұл мерзім төмендегі жағдайларда қайта есептелмейді:
- мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылғанда;
- құрылым өзгертілгенде немесе лауазым атауы өзгергенде;
- қызметкерге қосымша функционалдық міндеттер жүктелгенмен, атқарып жүрген лауазымы өзгермеген жағдайда.
Ротация мерзіміне қызметкердің жұмыс орнында екі айдан астам үздіксіз болмау кезеңі (оқу демалысына шығу немесе үш жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты ақысыз демалыс алу кезінде) қосылмайды.
Қызметкерлердің ротациясы бос немесе уақытша бос лауазымдарға ауыстыру арқылы, не болмаса ротацияға жататын құқық қорғау және азаматтық қорғау органдарының басшылық лауазымдары тізбесіне енгізілген қызметкерлер арасында өзара ауыстыру түрінде жүргізіледі.
Ротация келесі сызбалардың бірі бойынша жүргізіледі:
- деңгейаралық – "орталық – өңір", "өңір – орталық";
- өңіраралық – "өңір – өңір";
- саларалық – "орталық – орталық".
Ротация жүргізілгеннен кейін қызметкердің бұрын атқарған лауазымына қайта тағайындалуына, сондай-ақ ол ротация нәтижесінде басқа қызметке ауыстырылған немесе ротациядан бас тартуына байланысты қызметінен босатылған жағдайда, кемінде бір жыл өткен соң ғана жол беріледі. Егер Қазақстан Республикасының Президенті немесе Президент Әкімшілігі қызметкерге қатысты өзге шешім қабылдамаса.
Ротацияның мақсаты – құқық қорғау және азаматтық қорғау органдарында қызмет өткеру барысында мамандардың кәсіби әлеуетін тиімді пайдалану.
Басқа елді мекенге көшуге байланысты ротация мына тұлғаларға тек олардың жазбаша келісімімен ғана жүргізіледі:
- мүгедектігі бар балалары (немесе қамқорлығындағы балалары) бар;
- асырауында бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар, онымен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелері бар;
- жасы бойынша зейнеткер ата-анасы бар қызметкерлер.
Аталған жағдайлар міндетті түрде құжат түрінде расталуы тиіс.
Егер қызметкер басқа елді мекенге көшуге байланысты ротациядан бас тартса, оған осы елді мекенде бұрынғыдан төмен емес лауазым ұсынылады немесе құқық қорғау және азаматтық қорғау органы басшысының шешімімен қызметте болу мерзімі үш жылға дейін ұзартылуы мүмкін.
Қызметте болудың ең жоғарғы мерзімі аяқталғаннан кейін қызметкерге оның қызмет нәтижелері, кәсіби қасиеттері мен еңбек өтілі ескеріле отырып, осы елді мекенде басқа лауазым ұсынылады.
Ұсынылған лауазымнан бас тартқан жағдайда, қызметкер атқарып жүрген қызметінен босатылып, құқық қорғау немесе азаматтық қорғау органының қарамағына жіберіледі – онда оның қызметін одан әрі жалғастыру мәселесі қарастырылады.
Ротацияға жататын қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде жекешелендіру құқығынсыз қызметтік тұрғын үй беріледі.
Президенттің өзі немесе оның келісімімен тағайындалатын және қызметінен босатылатын қызметкерлердің ротациясы, сондай-ақ Президент Әкімшілігімен келісілетін қызметкерлердің ротациясы Президентпен немесе Әкімшілікпен келісу арқылы жүзеге асырылады.
Ротация қызметкерлердің құқық қорғау және азаматтық қорғау органдары лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі болған жағдайда жүргізіледі.
Орта, аға және жоғары басшы құрамдағы қызметкерлердің ротация тәртібі бойынша қызметтік ауыстыруы тең дәрежелі лауазымдарға ғана жүзеге асырылады.
Қызметкерлердің ротациясын өткізу негізі – құқық қорғау және азаматтық қорғау органдарындағы басшылық лауазымдарды атқарып жүрген қызметкерлердің жыл сайынғы ротация жоспары болып табылады. Ол кадр қызметтерінің ұсынысы негізінде құқық қорғау немесе азаматтық қорғау органы басшысымен бекітіледі.
Әр жылы 1 қазанға дейін уәкілетті басшылар ротация жоспары бойынша ұсыныстарды кадр қызметтеріне енгізеді.
1 қарашаға дейін кадр қызметі алдағы жылға арналған ротация жоспарын қалыптастырып, оны бекітуге ұсынады.
Кадр қызметі ротацияға жататын қызметкерлерді жоспармен қол қойғызу арқылы таныстырады.
Президенттің немесе оның келісімімен тағайындалатын және қызметінен босатылатын, сондай-ақ Президент Әкімшілігімен келісілетін қызметкерлердің ротациясы кезінде құқық қорғау немесе азаматтық қорғау органы басшысы Әкімшілікке мынадай материалдарды жібереді:
- қызметкерге қатысты ұсыну (ротация негізін көрсету арқылы);
- қызметтік тізім (міндетті арнайы тексеруден өткені жөнінде мәліметтері және фотосуретімен);
- қызметкердің өмірбаяны.
Бұл материалдар Әкімшілікке ротация мерзімі басталғанға дейін кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын жіберілуі тиіс.
Қазақстан Республикасының Президенті қызметкерді лауазымға тағайындау туралы шешімді өкім түрінде рәсімдейді.
Қызметкерді лауазымға тағайындау туралы акт оның шыққан күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде қызметкерге жарияланады.
Аталған жарлық 2025 жылғы 15 қарашадан бастап күшіне енеді.