Құқық

Берік Асылов прокуратура басшылығында жаппай ротация жүргізді

Бас прокуратура, Берік Асылов, прокуратура басшылығы, ротация , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 18:51
Бүгін, 2025 жылғы 29 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасында кадрлық ауыс-түйіс жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің келісімі бойынша Бас прокурордың бұйрықтарымен:

  • Батыс Қазақстан облысының прокуроры – аға әділет кеңесшісі Ұласбекұлы Нұрбек.
  • Маңғыстау облысының прокуроры – аға әділет кеңесшісі Құшалиев Серікқали Жанбыбекұлы тағайындалды.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысының келісімі бойынша бірқатар аумақтық прокурорлардың ротациясы жүргізілді:

  • Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ректоры – Әбдіров Нұрғалым Мәжитұлы;
  • Бас көлік прокуроры – Жүйріктаев Берік Қуанышбекұлы;
  • Атырау облысының прокуроры – Басшыбаев Мадияр Бекенұлы;
  • Жамбыл облысының прокуроры – Әбілов Берік Рақатұлы;
  • Жетісу облысының прокуроры – Жұмақанов Бауыржан Альбертұлы;
  • Қостанай облысының прокуроры – Сексембаев Марат Исламханұлы;
  • Павлодар облысының прокуроры – Байшолақов Алмат Мұратұлы;
  • Шығыс Қазақстан облысының прокуроры – Сүлейменов Тимур Қайырбекұлы.

Бұған дейін Мемлекет басшысының өкімімен Өмірәлиев Жандос Жәнібекұлы ҚР Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалғаны хабарланған

