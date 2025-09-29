Берік Асылов прокуратура басшылығында жаппай ротация жүргізді
Бүгін, 2025 жылғы 29 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасында кадрлық ауыс-түйіс жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің келісімі бойынша Бас прокурордың бұйрықтарымен:
- Батыс Қазақстан облысының прокуроры – аға әділет кеңесшісі Ұласбекұлы Нұрбек.
- Маңғыстау облысының прокуроры – аға әділет кеңесшісі Құшалиев Серікқали Жанбыбекұлы тағайындалды.
Сондай-ақ, Мемлекет басшысының келісімі бойынша бірқатар аумақтық прокурорлардың ротациясы жүргізілді:
- Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ректоры – Әбдіров Нұрғалым Мәжитұлы;
- Бас көлік прокуроры – Жүйріктаев Берік Қуанышбекұлы;
- Атырау облысының прокуроры – Басшыбаев Мадияр Бекенұлы;
- Жамбыл облысының прокуроры – Әбілов Берік Рақатұлы;
- Жетісу облысының прокуроры – Жұмақанов Бауыржан Альбертұлы;
- Қостанай облысының прокуроры – Сексембаев Марат Исламханұлы;
- Павлодар облысының прокуроры – Байшолақов Алмат Мұратұлы;
- Шығыс Қазақстан облысының прокуроры – Сүлейменов Тимур Қайырбекұлы.
Бұған дейін Мемлекет басшысының өкімімен Өмірәлиев Жандос Жәнібекұлы ҚР Бас прокурорының бірінші орынбасары болып тағайындалғаны хабарланған.
