Баласы жылап, түн тыныштығын бұзғаны үшін азаматтарға айыппұл тағайындалуы мүмкін бе?
ҚР ӘҚБтК-нің 437-бабында көзделген құқық бұзушылықтың құрамы тұрғын үйде немесе оның сыртында, сағат 22:00-ден таңғы 9:00-ге дейін шұғыл қажеттілікпен байланысты емес, адамдардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергі келтіретін шулы әрекеттерді жасау болып табылады.
Полиция қызметкерлерінің тексеру жүргізуіне негіз жеке немесе заңды тұлғадан түскен хабарлама не арыз болып табылады.
Әрбір арыз жекелей қарастырылып, құқық бұзушылықтың объективті және субъективті жақтары анықталады. Адамға әсер ететін физикалық факторларға қатысты гигиеналық нормативтерде шу деңгейінің күндізгі және түнгі уақытта рұқсат етілген мөлшерлері белгіленген.
Құзырлы ведомство сәбилердің жылауы әкімшілік жауапкершілікке тартуға негіз болып табылмайтынын нақтылайды.
Бұған дейін Павлодарда тыныштықты бұзған азаматтар жауапқа тартылғаны хабарланған. Бұл жағдайда көршілер дыбыс күшейткіштерді пайдаланып, музыка тыңдайтын болған.