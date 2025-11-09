#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Құқық

Петропавлда соққыға жығылып, ауруханаға түскен клуб күзетшісіне қатысты полиция түсініктеме берді

Полиция, Петропавл, клуб, күзетші, аурухана, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 14:55 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Әлеуметтік желіде полиция қызметкерлері тарапынан өзіне заңсыз әрекеттер жасалғанын айтып, шағымданған Петропавл қаласындағы көңіл көтеру орындарының бірінің күзетшісінің видеосы тарауда. Аталған жайтқа байланысты полиция түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің түсініктесінде былай делінеді:

"Бұған дейін полицияға осы мекемеде болған жанжал туралы хабарлама түскен. Тексеру барысында бейнежазба арқылы аталған мекеменің күзетшісі әрі спортшы-боксшының осы мекемеде болған адамға дене жарақатын салғаны анықталды. Бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті тұлға анықталып, ұсталды. Ұстау кезінде ол полицияның заңды талаптарына бағынбай, қарсылық көрсеткен. Қазіргі уақытта ер адам ауруханада жатыр. Емделгеннен кейін уақытша ұстау изоляторына қамалады. Қашып кетудің алдын алу мақсатында палата жанында айдауылдау қызметкерлері кезекшілік етуде".

Сондай-ақ СҚО ПД бастығының міндетін атқарушы Асқар Мұхаметқалиев күдіктінің полиция қызметкерлері тарапынан құқық бұзушылықтар болғаны жөніндегі уәждері қызметтік тексеріс аясында мұқият тексерілетінін нақтылады. 

"Көңіл көтеру мекемесіне құқық бұзушылықтарға жол беретін кемшіліктерді жою туралы ұйғарым шығарылды. Полиция кез келген зорлық-зомбылық әрекеттер мен қоғамдық тәртіпті бұзуға жол берілмейтінін және заңмен жауапкершілік көзделетінін қатаң ескертеді. Азаматтардың құқықтарын қорғау – ішкі істер органдары жұмысының басты міндеті. Шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты таратудан бас тартуды сұраймыз", делінген полиция түсініктемесінде.

Полиция жалған ақпарат таратқаны үшін әкімшілік те, қылмыстық та жауапкершілік қарастырылатынын еске салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Полиция майоры қаза тапты: Петропавлда жолдағы қайғылы оқиғаға қатысты түсініктеме берілді
22:48, 17 наурыз 2025
Полиция майоры қаза тапты: Петропавлда жолдағы қайғылы оқиғаға қатысты түсініктеме берілді
Солтүстік Қазақстан облысында оқушы қыз биіктен секіріп мерт болды
18:22, 31 мамыр 2023
Солтүстік Қазақстан облысында оқушы қыз биіктен секіріп мерт болды
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
17:19, 09 қыркүйек 2024
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: