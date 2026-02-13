#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

ШҚО әкімдігі Жақсылық Омардың "ұсталғаны" туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді

Шенеунік, ШҚО әкімдігі, Жақсылық Омар, әлеуметтік желі, ұсталу, түсініктеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 17:53 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 13 ақпанда әлеуметтік желіде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омардың ұсталғаны туралы ақпарат тарады. Осыған байланысты Zakon.kz тілшісі ШҚО әкімдігінің баспасөз қызметіне сауал жолдап, түсініктеме алды.

Редакцияға ұсынылған ресми түсініктемеде "Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі лауазымды тұлғаға қатысты қандай да бір мәліметтерге ие емес" делінген.

"Интернет желісінде тараған ақпарат ресми дереккөздермен расталмаған. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, лауазымды тұлға денсаулығына байланысты уақытша демалыста", – деп толықтырды ШҚО әкімдігінің баспасөз қызметі жұма күні.

Бұған дейін Астанада құрылыс компаниясының басшысы сотталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
17:19, 09 қыркүйек 2024
ІІМ Шымкентте полиция бастығының ұсталғаны туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
Жақсылық Омар жаңа жоғары лауазымға ие болды
10:26, 07 сәуір 2025
Жақсылық Омар жаңа жоғары лауазымға ие болды
ҰОК Головкиннің жалақасына қатысты тараған ақпаратқа түсінік берді
12:22, 14 шілде 2024
ҰОК Головкиннің жалақасына қатысты тараған ақпаратқа түсінік берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: