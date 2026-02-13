2,1 млрд теңге жымқыру: Астанада құрылыс компаниясының басшысы сотталды
Астана қаласының арнайы прокурорлары құрылыс компаниясының басшысына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 13 ақпанда елорда прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекетпен елордалық проблемалық тұрғын үй кешенін аяқтауға бөлінген бюджет қаражатынан құрылыс компаниясы 2,1 млрд теңге жымқырғаны анықталды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында мемлекетке 412 млн теңге қайтарылды.
Сот үкімімен кінәлі тұлға аса ірі мөлшерде алаяқтық жасағаны үшін көппәтерлі тұрғын үйлер құрылысымен байланысты коммерциялық ұйымдарда 10 жыл мерзімге басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айырыла отырып оған 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Үкім заңды күшіне енді.
