Көппәтерлі үйлерге күрделі жөндеу жүргізу тәртібі өзгерді
Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге ақша жинақтау үшін мүлік иелері бірлестігінің (МИБ) төрағасы не кондоминиум объектісін басқару субъектісі күнтізбелік он бес күн ішінде екінші деңгейдегі банктердің бірінде жинақ шотын ашады.
Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге ақша жинауға арналған пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, қойманың меншік иесі ай сайын жинақ шотына өзіне тиесілі пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, қойманың пайдалы алаңының бір шаршы метріне есептегенде кемінде 0,005 АЕК (2025 жылы 19 теңге) мөлшерінде ақша аударады.
Бұдан әрі ось немесе кондоминиум объектісін басқару субъектісі Жинақ шоты ашылған екінші деңгейдегі банкке әрбір пәтер, тұрғын емес үй-жай, тұрақ орны, қоймасы бойынша нөмірін және пайдалы алаңын, сондай-ақ әрбір пәтер, тұрғын емес үй-жай бойынша ай сайынғы жарнаның мөлшерін көрсете отырып ақпарат береді.
Пәтерге, тұрғын емес үй-жайға, тұрақ орнына, көппәтерлі тұрғын үйдегі қоймаға меншік құқығы ауысқан кезде пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, жинақ шотындағы қойманың бұрынғы меншік иесі жинақтаған ақша қаражаты пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, қойманың жаңа меншік иесіне есептеледі.
Сондай-ақ пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, қойманың меншік иесі екінші деңгейдегі банктердегі жинақ шотындағы ақшалай қаражаттың өз үлесін қайтаруды, бөлуді талап етпейтіні анықталды.
Пәтерге, тұрғын емес үй-жайға, тұрақ орнына, көппәтерлі тұрғын үйдегі қоймаға меншік құқығы ауысқан кезде сатушы күрделі жөндеуге жарналар бойынша берешектің барлық сомасын ол болған кезде өтейді.
Пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, берешек қоймасының меншік иесі төлемнің белгіленген күнінен кейін өтемеген кезде ось төрағасы немесе кондоминиум объектісін басқару субъектісі берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу туралы нотариусқа немесе сотқа жүгінеді.
Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жарналарды төлейтін пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, қойманың әрбір меншік иесі өзіне тиесілі пәтерге, тұрғын емес үй-жайға, тұрақ орнына, қоймаға жинақталған ақша туралы ақпарат алатыны көрсетіледі.
Жинақ шоттары бойынша әр пәтерге, тұрғын емес үй-жайға, тұрақ орнына, қоймаға бөлінген ақшаны автоматтандырылған есепке алу жүргізіледі, сондай-ақ жинақ шоты бойынша ақпарат тұрақты негізде орналастырылады.
Ось немесе кондоминиум объектісін басқару субъектісі пәтер иесінің, тұрғын емес үй-жайдың, тұрақ орнының, қойманың сұратуы бойынша әрбір пәтерге, тұрғын емес үй-жайға, тұрақ орнына, қоймаға қағаз түрінде не электрондық құжат түрінде орналастырылған кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге ақша жинақтау туралы ақпаратты ұсынады жалпыға қол жетімді интернет-ресурс. Алайда, бұл ретте ҚР заңнамалық актілерінің банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны ашу тәртібіне қойылатын талаптары сақталуы тиіс.
Бұдан басқа, Қағидаларда кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған ақша тек көрсетілген мақсаттарға ғана талап етілуі мүмкін және пәтер, тұрғын емес үй-жайлар, тұрақ орындары, қоймалар иелерінің міндеттемелері бойынша кепіл нысанасы бола алмайтыны белгіленген. Жинақ шотында жинақталған ақшаны жұмсау жиналыстың шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады.
Мүлік меншік иелері бірлестігінің, кондоминиум объектісін басқару субъектісінің жинақ шотынан ақшаны жұмсауы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға тиісті түрде ресімделген шарттар негізінде қолма-қол ақшасыз тәртіппен ғана жүзеге асырылады.
Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін ось төрағасы, кондоминиум объектісін басқару субъектісі, үй кеңесінің мүшелері қол қойған жинақ шотында жинақталған ақшаны мақсатты пайдалану актісі ресімделеді.
Осы актіге кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу бойынша орындалған жұмыстар актісі, төлем сомасы мен күні, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді төлеу және алу фактісін растайтын бастапқы бухгалтерлік құжаттардың атауы мен деректемелері көрсетілген төлемдер тізілімі (шетел валютасында аударуға өтініштер, кіріс кассалық ордерге түбіртектер, фискалдық чектер, тауарлық чектер) қоса беріледі, қабылдау-тапсыру актілері, жүкқұжаттар, жүк кедендік декларациялар).
Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері келіскен кезде аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары бюджет қаражаты есебінен күрделі жөндеу жүргізуді талап ететін көппәтерлі тұрғын үйлердің тізбесіне енгізеді, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне техникалық зерттеп-қарауды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді және жобалау ұйымын айқындауға және күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы дайындауға конкурс өткізеді жергілікті бюджет қаражаты есебінен кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін жөндеу.
Конкурс өткізілмей, осы Тәртіптің 6-тармағына сәйкес пайдаланылатын оператордың қаражаты есебінен күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жобалау ұйымының пәтерлерінің, тұрғын емес үй-жайларының меншік иелерінің айқындауына жол беріледі.
Бюджеттік кредит есебінен күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде Тапсырыс беруші елді мекенге бірыңғай сәулеттік көрініс беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі жөндеуге арналған шығыстарды көздемейді.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктері бюджеттік кредит алған кезде аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктерімен көппәтерлі тұрғын үйлерге күрделі жөндеу жүргізу үшін және әкімдіктер конкурстық негізде айқындайтын ұйыммен кредиттік шарт жасасады.
Көппәтерлі тұрғын үйге күрделі жөндеу жүргізуді оператор үйдің Кеңесі таңдаған мердігерлік ұйым мен техникалық қадағалау ұйымын тарта отырып жүзеге асырады. Оператор күрделі жөндеу жүргізу жұмыстары басталғанға дейін ось төрағасымен не кондоминиум объектісін басқару субъектісімен және мердігер ұйыммен күрделі жөндеуді орындауға үш жақты шарт жасасады.
Мердігер ұйым кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу, лифттерді жөндеу (ауыстыру) жөніндегі жұмыстарды шартқа қатаң сәйкес орындайды. Оператор, ось төрағасы, кондоминиум объектісін басқару субъектісі, үй кеңесі мердігер ұйымдардың кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуді орындау сапасы мен мерзімдерін, сондай-ақ осындай қызметтердің, жұмыстардың жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкестігін бақылайды.
Ось төрағасы, кондоминиум объектісін басқару субъектісі, үй кеңесі күрделі жөндеу жүргізу барысында жіберілген кемшіліктер анықталған кезде мердігер ұйымға, сондай-ақ операторға не әкімдікке анықталған кемшіліктерді жою үшін жүгінеді.
Күрделі жөндеу бойынша көппәтерлі тұрғын үйді қабылдауға және пайдалануға беруге Оператор, мердігер ұйым, техникалық қадағалау, авторлық қадағалау, сондай-ақ үй кеңесі, ось төрағасы немесе кондоминиум объектісін басқару субъектісі қатысады.
Бұйрық 2025 жылғы 11 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.