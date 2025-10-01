Тұрғын үй құрылысына үлескерлік қаражат тартуға рұқсат беру тәртібі өзгерді
Атап айтқанда, заңды тұлғалар – құрылыс салушы және уәкілетті компания үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат алу үшін мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы: egov.kz, elicense.kz не "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде көзделген құжаттар.
Бұл ретте құжаттар тізімі жаңа редакцияда жазылды.
Мемлекеттік корпорацияға:
Екінші деңгейдегі банктің жобасына қатысу тәсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру кезінде:
- нысан бойынша үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтініш;
- көппәтерлі тұрғын үйлердің немесе жеке тұрғын үйлер кешенінің іске асырылған құрылыс объектілерінің, оның ішінде Тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде жиынтығында кемінде екі жыл, Республикалық маңызы бар қалаларда, астанада құрылыс кезінде жалпы ауданы кемінде он мың шаршы метр және кемінде бес жыл тәжірибесін растайтын объектіні пайдалануға қабылдау актісі өзге әкімшілік-аумақтық бірліктерде құрылыс кезінде мыңдаған шаршы метр (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығына немесе меншік құқығына жататын жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысымен көппәтерлі тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй кешенін салу жобасының жобалау-сметалық құжаттамасы;
- Екінші деңгейдегі банк пен уәкілетті компания арасындағы банктік қарыздың кредиттік шарты;
- аяқталмаған құрылыс құнын шегергендегі ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы бар көппәтерлі тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй кешені құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасында көзделген сомаға кредиттік берешектің болуы туралы анықтама.
Көппәтерлі тұрғын үйдің қаңқасын тұрғызғаннан кейін үлескерлердің ақшасын тарту тәсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру кезінде:
- нысан бойынша үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтініш;
- іске асырылған объектілердің, оның ішінде Тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде жиынтығында соңғы үш жыл ішінде тәжірибесін растайтын объектіні пайдалануға қабылдау актісі, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада құрылыс кезінде жалпы ауданы кемінде отыз алты мың шаршы метр көппәтерлі тұрғын үйлерді салу және ҚР аумағында пайдалануға беру өзге әкімшілік-аумақтық бірліктерде құрылыс кезінде кемінде он сегіз мың шаршы метр. Бұл ретте құрылыс салушының еншілес ұйымдарының жиынтық тәжірибесі ескеріледі (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығына немесе меншік құқығына (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда)тиесілі жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат;
- ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысымен көппәтерлі тұрғын үй құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасы;
- инжинирингтік компанияның көппәтерлі тұрғын үй қаңқасының құрылысы аяқталғандығы туралы есебі;
- инжинирингтік компаниямен шарт.
Көрсетілген құжаттармен бірге көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға олардың көшірмелерін ұсынады. Салыстырғаннан кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.
Портал арқылы жүгінген кезде:
Екінші деңгейдегі банктің жобасына қатысу тәсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру кезінде:
- көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық өтініш нысанында үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтініш;
- көппәтерлі тұрғын үйлердің немесе жеке тұрғын үйлер кешенінің іске асырылған құрылыс объектілерінің тәжірибесін растайтын объектіні пайдалануға қабылдау актісінің электрондық көшірмесі, оның ішінде Тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде жиынтығында кемінде екі жыл, Республикалық маңызы бар қалаларда, астанада құрылыс кезінде жалпы ауданы кемінде он мың шаршы метр және одан кем емес өзге әкімшілік-аумақтық бірліктерде құрылыс кезінде бес мың шаршы метр (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығына немесе меншік құқығына тиесілі жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысымен көппәтерлі тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй кешенін салу жобасының жобалау-сметалық құжаттамасының электрондық көшірмесі;
- Екінші деңгейдегі банк пен уәкілетті компания арасындағы банктік қарыздың кредиттік шартының электрондық көшірмесі;
- аяқталмаған құрылыс құнын шегергендегі ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы бар көппәтерлі тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй кешені құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасында көзделген сомаға кредиттік берешектің болуы туралы анықтаманың электрондық көшірмесі.
Көппәтерлі тұрғын үйдің қаңқасын тұрғызғаннан кейін үлескерлердің ақшасын тарту тәсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру кезінде:
- көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтініш;
- іске асырылған объектілердің тәжірибесін растайтын, оның ішінде Тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде объектіні пайдалануға қабылдау актісінің соңғы үш жыл ішінде Республикалық маңызы бар қалаларда құрылыс кезінде жалпы ауданы отыз алты мың шаршы метрден кем емес көппәтерлі тұрғын үй салу және ҚР аумағында пайдалануға беру актісінің электрондық көшірмесі және өзге де әкімшілік-аумақтық бірліктерде құрылыс кезінде кемінде он сегіз мың шаршы метр. Бұл ретте құрылыс салушының еншілес ұйымдарының жиынтық тәжірибесі ескеріледі (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығына немесе меншік құқығына тиесілі жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі (мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған жағдайда);
- ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысымен көппәтерлі тұрғын үй құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасының электрондық көшірмесі;
- инжинирингтік компанияның көппәтерлі тұрғын үй қаңқасының құрылысы аяқталғаны туралы есебінің электрондық көшірмесі;
- инжинирингтік компаниямен жасалған шарттың электрондық көшірмесі.
Бұйрық 2025 жылғы 11 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.