Қазақстанда өнеркәсіптік грант беру қағидалары өзгерді
Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 26 қыркүйектегі бұйрығымен өнеркәсіптік гранттар беру қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өнеркәсіптік грант келесі талаптарға сай үміткерлерге беріледі:
- қазақстандық тауар өндіруші болуы;
- шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі болуы;
- ұлттық институтқа өтінім берген күнге дейін кемінде 3 жыл бойы қызметін жүзеге асырып келуі;
- тек басым тауарлар тізбесіне енгізілген өнімдерді шығаруға бағытталуы;
- осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жатпау;
- жабдықтың иесімен немесе жабдық бойынша құқықты берушімен аффилиирленбеуі;
- қажетті біліктілігі бар инженерлік-техникалық персоналының болуы;
- салық берешегі мен міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша 1 теңгеден асатын қарызының болмауы (салық кодексінің 1-бабының 3) тармақшасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда);
- тарату (ликвидация) процесінде болмауы;
- жобаның құны кәсіпорынның соңғы үш жылдағы жиынтық жылдық табысынан аспауы;
- өтінім берген күнге дейінгі соңғы үш жылда салық аударымдарының (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) оң динамикасының болуы.
- Аталған талап соңғы үш жыл ішінде тіркелген және заңнамаға сәйкес салық төлеуден босатылған индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне қолданылмайды.
Өнеркәсіптік грант алу үшін өтінім беру тәртібі де өзгерді.
Өтінім мен оған қоса берілетін құжаттар:
- бірыңғай папкаға жинақталады;
- әр парағы бірінші басшының немесе оның міндетін атқарушы адамның қолымен куәландырылады (міндетін атқаруды растайтын құжат болуы қажет). Өтінім мен оған қоса берілетін құжаттарды қолтаңбаның факсимильдік көшірмесімен куәландыруға жол берілмейді;
- құжаттар араб цифрларымен сквозной түрде нөмірленеді;
- өтінім берушінің мөрі болған жағдайда, әр парағы мөрдің таңбасымен расталады.
Ұлттық институт ресми ашық дереккөздерден алған келесі құжаттар қарауға жатады:
- тіркелген индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі, оның филиалы немесе өкілдігі туралы анықтама;
- мемлекеттік кірістер органдарында есепке алынған берешектің бар-жоғы туралы мәліметтер;
- қазақстандық тауар өндіруші мәртебесін растайтын құжаттар/ақпарат (тауардың шығу тегі туралы "СТ-KZ" нысанындағы сертификат, Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік сертификаты/декларациясы, индустриялық сертификат, қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірме);
- тарату (ликвидация) процесінде болмауы туралы мәлімет;
- кәсіпкерлік субъектісінің санаты туралы анықтама.
Сондай-ақ, тауардың шығу тегі туралы "СТ-KZ" сертификаты мен индустриялық сертификаттың күші 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін сақталатыны көрсетілген.
Аталған бұйрық 2025 жылғы 29 қарашадан бастап күшіне енеді.
Еске сала кетейік, өнеркәсіптік грант – өңдеуші өнеркәсіп саласындағы индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне олардың өнеркәсіптік-инновациялық жобаларын іске асыру үшін өтеусіз негізде берілетін және қарсы міндеттемелер орындалған жағдайда қайтарылмайтын бюджет қаражаты болып табылады.
