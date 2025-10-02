Банкроттық рәсімі кезінде сұратылатын ақпарат туралы нысан және оны беру қағидалары бекітілді
Банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ағымдағы және сұратылған ақпаратты ұсыну қағидалары мен мерзімдері мемлекеттік кірістердің аумақтық органдарына банкроттық рәсімін жүргізу барысы туралы ағымдағы және сұратылған ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін айқындайды.
Қаржы басқарушысы банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ағымдағы ақпаратты нысан бойынша есепті айдан кейінгі айдың 5-інен кешіктірмей, ай сайын тиісті мемлекеттік кірістердің аумақтық органына ұсынады.
Қаржы басқарушысы есепті кезең бойынша ағымдағы ақпаратты жинақталған қорытындымен және ағымдағы ақпаратта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып ұсынады.
Мемлекеттік кірістердің тиісті аумақтық органына бұрын жолданған растайтын құжаттарды қайта ұсыну талап етілмейді. Растайтын құжаттар тек ағымдағы ақпаратқа жаңадан енгізілген мәліметтер бойынша ұсынылады.
Қаржы басқарушысының қағаз жеткізгіште ұсынатын ағымдағы ақпараты қаржы басқарушысының қолымен куәландырылады, ал электрондық түрде қаржы басқарушысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.
Ағымдағы ақпаратты толтыру кезінде түзетулерге, өшірулерге және қателерге жол берілмейді.
Қаржы басқарушысы электрондық түрде ұсынатын ағымдағы ақпарат интернет желісінде www.qoldau.kz мекенжайы бойынша орналастырылған тіркеушінің ақпараттық жүйесінің интернет-ресурсы арқылы беріледі.
Қаржы басқарушысы ағымдағы ақпаратты ұсыну күні оны ұсыну тәсіліне қарай:
- ағымдағы ақпаратты тиісті мемлекеттік кірістердің аумақтық органы тікелей қабылдаған күні;
- пошта байланысы немесе өзге де байланыс ұйымы арқылы тапсырыс хатпен хабарламамен жіберілген жағдайда поштаның қабылдаған күні;
- ағымдағы ақпарат электрондық түрде, компьютерлік өңдеуге мүмкіндік беретін форматта ұсынылған жағдайда, веб-порталдың оны қабылдау немесе қабылдамау туралы хабарламасын алу.
Мемлекеттік кірістердің аумақтық органы осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкроттық рәсімін жүргізу барысы туралы ақпаратты ұсыну туралы сұрау салған жағдайда, қаржы басқарушысы сұрау келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, егер сұраудың өзінде орындаудың ұзақ мерзімі көрсетілмесе, осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті мемлекеттік кірістердің аумақтық органына түсіндірме ұсынады.
Түсіндірме қаржы басқарушысының қолымен куәландырылады, ал электрондық түрде қаржы басқарушысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.
Банкроттық рәсімін жүзеге асыру барысы туралы ағымдағы ақпарат қаржы басқарушысының қызметін бақылау жөніндегі 34 іс-шараны көздейді, оның ішінде:
- Сот банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс қозғау туралы ұйғарым.
- Уәкілетті органның интернет-ресурсында сот банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс бойынша іс қозғау туралы хабарландыруды және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібін орналастыру үшін уәкілетті органға жолдау.
- Борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша сотқа қорытынды ұсыну.
- Сот банкроттық рәсімін қолдану туралы сот шешімі.
- Сот банкроттық рәсімін қолдану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі.
- Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін кредиторлар талаптарының тізілімін уәкілетті органға жіберу.
- Борышкердің мүлкін түгендеу актісі.
- Бағалау туралы есеп.
- Кепіл кредиторына кепілге салынған мүлікті заттай қабылдау туралы ұсыныс жолдау.
- Кепілге салынған мүлікті кепіл кредиторына оның талаптарын қанағаттандыру есебіне беру.
- Борышкердің мүліктік массасын сату жоспарының жобасын кредиторларға жіберу.
- Электрондық аукцион өткізу.
- Сот банкроттық рәсімін ұзарту туралы сот шешімдері және т. б.
Бұйрық 2025 жылғы 12 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.