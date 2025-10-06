Павлодар облысында алтын мен күміс заңсыз өндірілген
Әсіресе, Баянауыл ауданында 2025 жылдың басынан бері экологиялық рұқсатсыз алтын мен күміс өндірумен айналысқан "IBM Gold" ЖШС ерекше назарға алынды. Жалпы, жер қойнауын заңсыз пайдаланған 12 кәсіпорын анықталды. 8 жағдайда пайдалы қазбаларды өндіру жұмыстары келісімшарттық аумақтардан тыс жерлерде жүргізілген. Сонымен қатар, келісімшарттардың мерзімін заңсыз ұзарту фактілері де белгілі болды.
Аталған бағыттағы мемлекеттік бақылаудағы бұзушылықтар мен олқылықтар облыс прокуратурасының алқа отырысында талқыланды. Отырысқа жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдарының, сондай-ақ экологиялық және салықтық бақылау органдарының басшылары қатысты.
Алқа қорытындысы бойынша бұзушылықтарды анықтау мен жолын кесу сапасын арттыруға бағытталған мемлекеттік және құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының алгоритмі әзірленді.
Барлық құқықбұзушылықтар бойынша тиісті, оның ішінде іс жүргізу шаралары қабылданды.
