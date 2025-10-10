Жамбыл облысында ауруханадағы бала өлімін полиция тексеретін болды
Сурет: Zakon.kz
Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан ауылында алты жасар бала қайтыс болды. Туыстары баланың өліміне дәрігерлерді кінәлайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желіде марқұм баланың туыстарының пікірі жарияланған. Олар қайғылы жағдайға дәрігерлердің немқұрайлылығы себеп екенін айтады.
"Отбасы баланың 29 қыркүйекте ауырғанын айтады. Учаскелік дәрігер еш көмек көрсетпестен оларды үйіне қайтарған. Тек 7 қазанда бала туыстарының табанды талабымен ауруханаға жатқызылады. Ауруханада диагноз қойылмайды және тек "Креон" препараты тағайындалады. 10 қазанда бала қайтыс болды. Отбасы әділ тергеуді талап етеді", делінген хабарламада.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы аталған оқиғаға қатысты түсініктеме бере отырып, баланың әжесімен бірге ауруханаға жатқызу портал арқылы жоспарлы түрде жүргізілгенін атап өтті.
"7 қазаннан бастап клиникалық хаттамаға сәйкес "өт жолдарының ауруы" диагнозы бойынша ем жүргізілді. Қажетті тексерулер жүргізілді, ем-шара тағайындалды. Баланың жағдайы орташа ауырлық дәрежесі ретінде бағаланды. 2025 жылдың 10 қазанында сағат 06:55-те науқас кенеттен қайтыс болды", делінген ведомствоның ресми хабарламасында.
Ведомство қазіргі уақытта баланың көз жұмуының себептері анықталуда.
"Кәмелетке толмаған баланың қайтыс болу фактісі бойынша Тұрар Рысқұлов ауданының орталық ауруханасында сотқа дейінгі тергеу басталды. Полиция қызметкерлері толық, объективті және жан-жақты тергеуді қамтамасыз ету үшін барлық қажетті тергеу әрекеттерін жүргізеді. ҚР ҚК-ның 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру мәліметтері жария етілмейді", - деп түсіндірді Жамбыл облыстық ПД.
Бұған дейін Қарағандыда балалар алаңында 12 жастағы оқушының үстіне темір әткеншек құлағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript