Жамбыл облысындағы бала өлімі: аудандық аурухананың бас дәрігері қызметінен босатылды
Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашүкеев 2025 жылғы 1 желтоқсанда Тұрар Рысқұлов ауданының ауруханасында 6 жасар баланың қайтыс болуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімнің айтуынша, трагедиядан кейін аудандық ауруханада арнайы жұмыс тобы құрылып, тексеріс жүргізуді бастаған. Оған сала мамандары мен профильдік сарапшылар тартылған.
"Сонымен қатар, Жамбыл облысы медициналық-фармакологиялық бақылау департаменті аудандық орталық аурухананы тексерді. Тексеру қорытындысы бойынша бас дәрігер қызметінен босатылды. Сол сияқты басқа медициналық мекемелердің бас дәрігерлерімен де қажетті жұмыс жүргізілді", – деді әкім.
Еске салайық, 2025 жылғы 10 қазанда Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Кулан ауылында 6 жасар бала көз жұмғаны белгілі болды. Баланың отбасы қайғылы жағдайға дәрігерлерді кінәлі деп санайды.
