Оқиғалар

Жамбыл облысындағы бала өлімі: аудандық аурухананың бас дәрігері қызметінен босатылды

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 16:40 Фото: freepik
Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашүкеев 2025 жылғы 1 желтоқсанда Тұрар Рысқұлов ауданының ауруханасында 6 жасар баланың қайтыс болуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімнің айтуынша, трагедиядан кейін аудандық ауруханада арнайы жұмыс тобы құрылып, тексеріс жүргізуді бастаған. Оған сала мамандары мен профильдік сарапшылар тартылған.


"Сонымен қатар, Жамбыл облысы медициналық-фармакологиялық бақылау департаменті аудандық орталық аурухананы тексерді. Тексеру қорытындысы бойынша бас дәрігер қызметінен босатылды. Сол сияқты басқа медициналық мекемелердің бас дәрігерлерімен де қажетті жұмыс жүргізілді", – деді әкім.

Еске салайық, 2025 жылғы 10 қазанда Жамбыл облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Кулан ауылында 6 жасар бала көз жұмғаны белгілі болды. Баланың отбасы қайғылы жағдайға дәрігерлерді кінәлі деп санайды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысына Алматы агломерациясын дамыту жоспары таныстырылды
18:02, Бүгін
Мемлекет басшысына Алматы агломерациясын дамыту жоспары таныстырылды
Жамбыл облысында ауруханадағы бала өлімін полиция тексеретін болды
19:59, 10 қазан 2025
Жамбыл облысында ауруханадағы бала өлімін полиция тексеретін болды
Әкім Қарашүкеев Мойынқұм ауылындағы атысқа қатысты пікір білдірді
14:45, 01 тамыз 2025
Әкім Қарашүкеев Мойынқұм ауылындағы атысқа қатысты пікір білдірді
