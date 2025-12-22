Тіс емханасындағы бала өлімі: анестезиологқа сот үкімі шықты
Сот төрағасы Қажымұқан Мекемтас айыпталушыны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 317-бабының 3-бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танығанын жариялады.
"Аида Жұмағалиеваға 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын, сонымен қатар медициналық көмек немесе қызмет көрсетуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан 3 жылға айыру; 2025 жылғы 23 маусымдағы "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 33 жылдығына байланысты амнистия туралы" Заңының 1-бабы бойынша негізгі жазадан босатылсын. Сот үкімі заңды күшіне енген соң Жұмағалиева өзі тұратын жеріндегі пробация қызметіне тіркелуге міндеттелсін", – деді сот төрағасы.
2025 жылғы 18 желтоқсанда анестезиолог соңғы сөзін айтты. Ол кінәсін мойындамайтынын, өзінің абыройы мен қадір-қасиеті "тапталғанын" атап өткен. Сол күні сот процесі қорытынды пікірлермен аяқталды. Мемлекеттік айыптаушы Еркебұлан Шалқаров анестезиологты кінәлі деп тануды және 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды, сонымен қатар 3 жыл мерзімге медициналық қызметпен айналысу құқығынан айыруды сұраған. Сондай-ақ ол 30 жылдық Конституция мерейтойына байланысты амнистия аясында жазадан босатуды ұсынған.
Қайтыс болған қыз баланың ата-анасы дәрігерлердің жауапқа тартылуын талап етеді, ал айыпталушы өзі абыройы мен қадір-қасиеті бұзылды деп санайды.
Оқиға 2024 жылғы 30 қазанда орын алған. Қыз бала тіс емінен кейін ояна алмаған. 2025 жылғы 27 қарашада қайтыс болған қыз баланың әкесі неге дәл осы астаналық стоматологияға сенім білдіргенін және сол қасіретті күні не болғанын баяндады.
2025 жылғы 25 қарашада прокурор Еркебұлан Шалқаров Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті департаментінің жүргізген жоспардан тыс тексерісінің нәтижесін жариялаған.