Стоматологиядағы бала өлімі: Судья ауыспайтын болды
Судья Қанат Тобағалиұлы сот талқылауы барысында айыпталушының қорғаушысы, адвокат Сағынғали Елеуов судья Қажымұқан Мекемтасқа қатысты қарсылық білдіру туралы өтінішхат түсіргенін мәлімдеді.
"Қарсылық білдіру туралы өтініштің себебі – төрағалық етуші судья Қажымұқан Мекемтас сот талқылауы барысында сарапшыларды шақыру жөніндегі өтініштерді қанағаттандырудан бас тартқан. Сонымен қатар, сот өз шешімдерін уәждемегені көрсетілді. Бұдан бөлек, істі прокурорға қайтару туралы өтініш те қанағаттандырылмағаны және соттың тараптарды сот жарыссөзіне дайындалуға ерте бағыттағаны айтылды. Сондай-ақ қорғау тарапы судья Мекемтастың өзіне қатысты материалдардың қаралғанын алға тартып, бұл жайт судьяның осы іске жеке әрі тікелей мүдделі болуы мүмкін деген негіз бар деп есептейді", – деді судья.
Процеске қатысушы барлық тараптардың пікірлері тыңдалғаннан кейін, сот судья Қажымұқан Мекемтасқа қарсылық білдіру туралы өтініштің негізсіз екенін және қанағаттандыруға жатпайтынын анықтады.
Судья Қанат Тобағалиұлы Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 87-бабының 1-бөлігінде судьяның істі қарауға қатыса алмайтын негіздер толық әрі түпкілікті көрсетілгенін атап өтті. Сонымен қатар, судьяға қарсылық білдірудің қосымша негізі ретінде судьяның осы іске жеке, тікелей немесе жанама түрде мүдделі екендігін көрсететін өзге де мән-жайлар болуы мүмкін.
"Алайда қорғау тарапы келтірген уәждер мұндай мән-жайлардың бар екенін дәлелдемейді және төрағалық етуші судьяның істің нәтижесіне жеке, тікелей немесе жанама мүдделілігін растамайды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 344-бабының 3-бөлігіне сәйкес, сот талқылауы кезінде сот отырысы залында шешілетін мәселелер бойынша қаулы шығарылады және ол сот отырысының хаттамасына енгізіледі. Дәлелдемелерді зерттеу мәселелері бойынша басты сот талқылауы барысында шығарылған қаулылар жеке тәртіппен шағымдануға жатпайды және тек апелляциялық шағымның немесе прокурордың апелляциялық өтінішінің құрамында ғана шағымдануы мүмкін", – деп толықтырды судья.
Сондай-ақ ол бұл қаулының өз бетінше шағымдануға жатпайтынын, ал онымен келіспеу жөніндегі уәждер апелляциялық шағымға немесе прокурордың апелляциялық өтінішіне енгізілуі мүмкін екенін атап өтті. Осыдан кейін сот отырысы жабық деп жарияланды.