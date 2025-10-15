Қаржы министрлігі Мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметі туралы үлгі ережені өзгертті
Фото: freepik
Қаржы министрі 2025 жылғы 8 қазандағы ішкі аудит қызметтері туралы Үлгі ережеге өзгерістер енгізу туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ішкі аудит қызметінің (ІАҚ) негізгі мақсаты мемлекеттік органның басшысына мемлекеттік органның, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге жәрдемдесу, мемлекеттік органның басшысына мемлекеттік органды тиімді басқаруды қамтамасыз етуге, бюджет қаражатын, мемлекет активтерін басқару мен пайдаланудың тиімділігін арттыруға арналған тәуелсіз және объективті ақпаратты ұсыну болып табылады.
ІАҚ міндеттерінің бірі – мемлекеттік органның стратегиялық құжаттарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді талдау.
Қызметтің жеке функциялары да түзетілді.
Атап айтқанда, ІАҚ сәйкестік аудитін жүргізеді:
- ҚР Ұлттық Банкінің ІАҚ және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды қоспағанда, мемлекеттік органда, оның ведомстволарында, аумақтық бөлімшелерінде, ведомстволық бағынысты ұйымдарында;
- жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын және тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімшілік бағыныстылығының аумағындағы атқарушы органдарда, олардың бөлімшелерінде, ведомстволық бағынысты ұйымдарында.
ІАҚ мемлекеттік органның, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларының мақсаттары мен міндеттеріне бюджеттік шығыстармен өзара байланыста, оның ішінде бюджеттік инвестициялар шеңберінде, оның ішінде нысаналы даму трансферттерін іске асыруды талдайтыны нақтыланады.
Ішкі аудит қызметінің келесі міндеттері белгіленді:
- мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестікте мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізеді;
- орталық мемлекеттік органның, орталық мемлекеттік орган ведомствосының, жергілікті атқарушы органның, ҚР ІІМ ведомстволық бағынысты аумақтық органдарының бірінші басшысына әзірлейді, бекітуге ұсынады және ІАҚ жылдық жұмыс жоспарының орындалуын қамтамасыз етеді;
- тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде орталық мемлекеттік органның, орталық мемлекеттік орган ведомствосының, жергілікті атқарушы органның, ҚР ІІМ ведомстволық бағынысты аумақтық органдарының бірінші басшысы бекітетін тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастырады;
- ҚР Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді және (немесе) ҚР Үкіметі айқындаған таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесін және оған енгізілген өзгерістерді мемлекеттік органның интернет-ресурсында олар күнінен бастап күнтізбелік бес күн ішінде орналастырады бекіту;
- тексерулердің қайталануын болдырмау мақсатында тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін және оған өзгерістерді мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен келіседі;
- мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының ұсынымдарының орындалуын бақылайды, қабылданған шаралар туралы хабардар етеді;
- мемлекеттік аудит объектілерінің лауазымды адамдарының мемлекеттік аудит жүргізу кезінде сұратылған құжаттар мен материалдарды ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау фактілері бойынша актілер жасайды;
- ҚР заңнамасын, мемлекеттік аудит объектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін сақтайды;
- ҚР заңнамасында белгіленген мерзімде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын бірыңғай дерекқорға орналастырады;
- мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамдарының іс-әрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайларда тиісті аудиторлық дәлелдемелері бар материалдарды құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органдарға береді;
- мемлекеттік аудит объектісінің белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмейді;
- ҚР заңнамасына сәйкес бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және жолын кесу бойынша берілген өкілеттіктерді уақтылы және толық көлемде орындайды;
- қызметтік және кәсіби этика талаптарын сақтайды;
- мемлекеттік аудит объектісінің басшысына (лауазымды тұлғаларына) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу кезінде қатысуға кедергі келтірмейді, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нысанасына жататын мәселелер бойынша түсініктемелер береді;
- мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижесінде алынған құжаттар мен мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етеді, оның ішінде мемлекеттік құпияларға, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияға қатысты мәліметтерді жария етпейді;
- орталық мемлекеттік органның, орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің бірінші басшысына мүдделер қақтығысына ықпал ететін жағдайлар туралы хабарлайды;
- мемлекеттік аудит нәтижелерін тек қана мемлекеттік аудит барысында алынған және жиналған ақпарат пен нақты деректерге негіздейді;
- орталық мемлекеттік органның, орталық мемлекеттік орган ведомствосының, жергілікті атқарушы органның бірінші басшысы басқаратын мемлекеттік аудит және тәуекелдер жөніндегі кеңеспен өзара іс-қимыл жасайды, оның ұсынымдарының іске асырылуын қамтамасыз етеді;
- бюджеттік процестің барлық кезеңдерінде ҚР бюджет заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында консультациялық көмекті жүзеге асырады;
- ҚР бюджет заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда бұзушылықтарды жоюда және ҚР бюджет заңнамасына сәйкес келтіруде консультациялық көмекті жүзеге асырады;
- өкілді органдарда республикалық немесе жергілікті бюджеттің жобасын және оның орындалуы туралы жылдық есепті талқылау үшін қабылданған шаралар туралы ақпарат дайындайды;
- ҚР заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттер.
Бұйрық 2025 жылғы 25 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
