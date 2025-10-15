#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Мемлекеттік кірістер комитетінің функциялары кеңейтілді

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қаржы министрі 2025 жылғы 6 қазандағы бұйрығымен Мемлекеттік кірістер комитеті туралы ережеге толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, комитеттің өкілеттіктері бірнеше жаңа бағыттармен толықты:

  • халықаралық шарттарға жатпайтын, шетелдік мемлекеттік органдар мен ұйымдармен өзара ынтымақтастыққа қатысты өз құзыреті аясында құжаттарды жасау, қол қою және келісу;
  • көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу және мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру;
  • көлеңкелі экономикамен күрес шараларын қабылдау.

Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
