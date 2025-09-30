Мемлекеттік кірістер органдарының кодтары бекітілді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қаржы министрі 2025 жылғы 18 қыркүйектегі бұйрығымен ҚР мемлекеттік кірістер органдарының кодтарын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекеттік кірістер органдарының кодтары
- ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті – 0101.
- Ақмола облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 0301.
- Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 0601.
- Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 0901.
- Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 1501.
- Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 1801.
- Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 2101.
- Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 2701.
- Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 3001.
- Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 3301.
- Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 3901.
- Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 4301.
- Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 4501.
- Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 4801.
- Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 5801.
- Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 5901.
- Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 6001.
- Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 6201.
- Жетісу облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 7001.
- Абай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 7101.
- Ұлытау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 7201.
Сондай-ақ аудандық басқармалардың кодтары да бекітілді.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript