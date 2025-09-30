#Қазақстан
Оқиғалар

Мемлекеттік кірістер органдарының кодтары бекітілді

Министерство финансов РК, МФ РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 10:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қаржы министрі 2025 жылғы 18 қыркүйектегі бұйрығымен ҚР мемлекеттік кірістер органдарының кодтарын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік кірістер органдарының кодтары

  • ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті – 0101.
  • Ақмола облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 0301.
  • Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 0601.
  • Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 0901.
  • Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 1501.
  • Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 1801.
  • Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 2101.
  • Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 2701.
  • Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 3001.
  • Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 3301.
  • Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 3901.
  • Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 4301.
  • Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 4501.
  • Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 4801.
  • Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 5801.
  • Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 5901.
  • Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 6001.
  • Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 6201.
  • Жетісу облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 7001.
  • Абай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 7101.
  • Ұлытау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті – 7201.

Сондай-ақ аудандық басқармалардың кодтары да бекітілді.

Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
