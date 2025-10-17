Мемлекеттік кірістер органдарының мобильді топтары қалай жұмыс істейді: ережелер бекітілді
Ұтқыр топтардың негізгі міндеттері – ЕАЭО кедендік аумағындағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты бақылау жүргізу мемлекеттік кірістер органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының, ЕАЭО кеден заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету ұтқыр топтың негізгі міндеттері болып табылады.
Ұтқыр топ өз қызметінде, сақталуын бақылау мемлекеттік кірістер органдарына жүктелген, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін халықаралық шарттарды, Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын актілерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасын басшылыққа алады.
Ұтқыр топ қызметін күнтізбелік жылға қалыптастырылған жұмыс кестесі мен іс-шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырады.
Ұтқыр топтың жұмыс кестесі "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленеді және лауазымды адамдардың жұмыс күндері мен сағаттарын, сондай-ақ демалыс пен тамақтануға арналған уақытын белгілейді.
Ұтқыр топ іс-шаралар жоспарында айқындалған қозғалыс маршруты бойынша автомобиль жолдарымен көлік құралдарында немесе жабдықталған көлік құралдарында қозғалады.
Бұл ретте жабдықталған көлік құралдарын ұтқыр топ кедендік бақылауды жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында, қалалар шегінен тыс немесе өзге де елді мекендердегі автомобиль жолдарында жүзеге асыру кезінде пайдаланады.
Ұтқыр топ нарядының қозғалыс маршруты көлік құралдарының тәулік және жыл уақытына байланысты қозғалыс қарқындылығын ескере отырып, нысан бойынша мемлекеттік кірістер органының басшысы (оны алмастыратын адам) бекітетін ұтқыр топ нарядының қозғалыс маршруты карточкасында (маршрут карточкасы) айқындалады.
Маршрут карточкасы 2 (екі) данада жасалады, бір данасы мемлекеттік кірістер органында сақталады, екінші данасы ұтқыр топ нарядына беріледі.
Маршрут карточкасы арнайы тіркеу журналында (бұдан әрі – журнал) тіркеледі, ол күнтізбелік жылға ашылады және қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында жүргізіледі.
Қағаз жеткізгіштегі журнал нөмірленеді, тігiледі және мемлекеттік кірістер органы басшысының (оны алмастыратын адамның) қолымен және мемлекеттік кірістер органының мөрімен бекітіледі.
Ұтқыр топтың басшысы мен ұтқыр топтың аға наряды аптасына 2 (екі) рет Тізбеге сәйкес құралдардың болуын, техникалық жай-күйін және жұмысқа жарамдылығын тексереді.
Фототүсірілімдер, аудио-, бейнежазбалар цифрлық форматта мемлекеттік кірістер органының серверлерінде 3 (үш) жыл бойы сақталады.
Ауысымды қабылдау және тапсыру кезінде ұтқыр топтың аға наряды мүлікті қабылдап алу-тапсыру актісін жасайды, ол мемлекеттік кірістер органында сақталады.
Ұтқыр топтың жұмысына ішкі істер органдарының, көлікті бақылау, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура және экономикалық тергеп-тексеру қызметінің өкілдері тартылады.
Міндеттерді орындау кезінде лауазымды адамдар:
- нысан бойынша нысанды киім киеді;
- Кеудеге тағылатын бейнетіркегішті (бейнежетон) тағады және Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тізбесіне енгізілген техникалық құралдарды қолданады;
- әкімшілік мемлекеттік қызметшінің сәйкестендіру картасын өзімен бірге алып жүреді;
- бейнетіркегішті (бейнежетон), бейнекамераны пайдалана отырып, фототүсірілімдер, аудио-, бейнежазба жүргізеді.
Ұтқыр топ нысанды киіммен, техникалық құралдармен, көлік құралдарымен, оның ішінде жабдықталған көлік құралдарымен және Көлік, техникалық және өзге де құралдарының тізбесіне сәйкес өзге де құралдармен жарақтандырылады.
Көлік, техникалық және өзге де құралдардың тізбесі
- Көлік құралдарын тоқтатуға арналған таяқшалар.
- Ысқырықтар.
- Дыбыстық сигнал жабдықтары (дауыс зорайтқыш құрылғы).
- Нормативтік және техникалық құжаттама.
- Планшеттер.
- Арнайы бұғаттаушы құрылғылар (дөңгелек бұғаттағыш).
- Өрт сөндіру және алғашқы медициналық көмек көрсету құралдары.
- "Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тізбесі мен қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қаңтардағы № 84 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 16504 болып тіркелген) Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тізбесіне енгізілген техникалық құралдар.
- Көлік құралдары.
- Жабдықталған көлік құралдары.
- Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдауық шамдар.
Бұл ретте жабдықталған көлік құралдары арнайы жарық немесе дыбыс дабылдарымен және арнайы түстік-графикалық схемалар бойынша бояумен жабдықталады, "Мемлекеттік кірістер органдарының Ұтқыр тобы" деген жазумен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің эмблемасымен белгіленеді.
Бұйрық 2025 жылғы 27 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.