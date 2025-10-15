#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Құқық

Семейде есірткі заттарын заңсыз сақтаған азамат ұсталды

Ұсталды, Семей, Абай облысы, есірткі, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 19:31 Сурет: polisia.kz
Абай облысы полиция департаментінің қызметкерлері "Қарасора-2025" жедел профилактикалық іс-шарасы аясында есірткі қылмысының жолын кесу мақсатында жүргізілген жедел іс-шара барысында Семей қаласының 27 жастағы тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, тінту барысында аталған азаматтың басқаруындағы Mitsubishi автокөлігінің артқы орындығының астынан ерекше иісі бар, жасыл түсті қағазға оралған зат тәркіленді.

"Сараптама қорытындысына сәйкес, аталған зат есірткі құралдарына жататын марихуана болып шықты. Заттың бір бөлігі темекі тұқымдас өсімдік жапырақтарымен араласқаны анықталды. Тәркіленген марихуананың жалпы салмағы – темекімен аралас күйінде 0,72 грамм және таза кептірілген түрінде 0,51 граммды құрайды. Аталған факті бойынша есірткі құралдарын өткізу мақсатынсыз заңсыз сақтау және тасымалдау бабымен сотқа дейінгі тергеу басталды", делінген полиция хабарламасында.

Абай облысы полиция департаменті есірткі заттарын сақтау, тасымалдау немесе сату ауыр қылмыс екенін және ол үшін қатаң қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске салады.

Бұған дейін Ақтөбеде полицейлер өз-өзіне қол жұмсамақ болған әйелді аман алып қалғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында ірі есірткі алқабы жойылды
19:40, Бүгін
Қызылорда облысында ірі есірткі алқабы жойылды
Оралда есірткі заттарын сақтаған елордалық тұрғын ұсталды
20:13, 03 қыркүйек 2025
Оралда есірткі заттарын сақтаған елордалық тұрғын ұсталды
Таразда есірткі өндіретін фитозертхананың көзі жойылды
21:55, 12 шілде 2023
Таразда есірткі өндіретін фитозертхананың көзі жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: