Кімдер табыс декларациясын тапсыруы тиіс: ережелерге енгізілген өзгерістер
Құжатта декларация есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанына қарай жыл сайын ұсынылатыны көрсетілген. Бұл талап активтер мен міндеттемелер туралы декларация тапсыру жөніндегі міндеттеме туындаған жылдан кейінгі жылдан бастап қолданылады.
Сонымен қатар 270.00 нысаны бойынша табыс пен мүлік туралы декларация тапсыруға тиіс тұлғалардың тізімі нақтыланды. Оларға мыналар жатады:
- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңға сәйкес табыс пен мүлік туралы декларация тапсыру міндеті жүктелген тұлғалар;
- банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушылары және олардың жұбайлары – резиденттер;
- жарғылық капиталдағы үлесі 10 пайыздан асатын (акционерлік қоғам акциялары бар) заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары (қатысушылары), сондай-ақ олардың жұбайлары – резиденттер (бейкоммерциялық ұйымдардың қатысушыларынан басқа);
- жеке тәжірибемен айналысатын тұлғалар;
- есепті салық кезеңінде кәсіпкерлік қызметтен тыс салық салынатын табыс алған жеке тұлғалар;
- есепті жылдың 31 желтоқсанына шетелдік банктерде жалпы сомасы айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) 1000 еселенген мөлшерінен асатын қаражаты бар тұлғалар;
- есепті жылдың соңында шетелде тіркелуге немесе есепке алынуға тиіс мүлікке ие тұлғалар;
- өз иелігінде цифрлық активтері бар тұлғалар;
- есепті жылы құны 20 000 АЕК-тен асатын мүлік сатып алған тұлғалар (Қазақстанда немесе шетелде), оның ішінде:
- мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын жылжымайтын мүлік;
- мемлекеттік тіркеуге жататын көлік құралдары мен тіркемелер;
- заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлестер;
- бағалы қағаздар;
- туынды қаржы құралдары (негізгі активті сатып алу немесе сату арқылы орындалатындардан басқа);
- тұрғын үй құрылысына қатысу үлестері;
- инвестициялық алтын;
- салық агентіне өзге де шегерімдердің алдын ала сомасын қолдану туралы өтініш берген тұлғалар.
Сонымен қатар, декларация тапсыруға міндетті шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар – бейрезиденттер тізімі де нақтыланды.
Декларация мына мәліметтерді көрсету үшін арналған:
- жеке тұлғаның өзі төлеуге тиісті салық салынатын табыстары (жеке кәсіпкер ретінде кәсіпкерлік табысынан басқа);
- салықтық шегерімдер;
- Қазақстаннан тыс жерлерде мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (соның ішінде тегін негізде алынған мүлік);
- жеке табыс салығы бойынша артық төленген соманы есепке алу немесе қайтару туралы талаптар, оның ішінде ипотекалық тұрғын үй несиелері бойынша төлемдерге қатысты банктерге ақпарат беруге жеке тұлғаның келісімі.
Жеке табыс салығы бойынша артық соманы қайтару немесе есепке алу туралы бөлімді 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап толтыру қажет.
- республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанында қолданыста болған АЕК-тің 1000 еселенген мөлшерінен асатын сомада;
- жеке тұлғаның меншік құқығындағы есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қолда бар мүлікке:
- мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге (есепке алуға) жататын не құқықтары немесе мәмілелері шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге (есепке алуға) жататын мүлікке;
- эмитенттері Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тіркелген бағалы қағаздарға, цифрлық активтерге;
- инвестициялық алтын;
- ҚР шегінен тыс тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі;
- басқа адамдардың жеке тұлға алдындағы берешегі (дебиторлық берешегі) немесе жеке тұлғаның республикадан тыс басқа тұлғалар алдындағы берешегі (кредиторлық берешегі).
Бұйрық 2025 жылғы 9 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.