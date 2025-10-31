Қаржы министрлігі жазып берудің жаңа ережелерін және шот-фактуралардың нысанын бекітті
Электрондық шот-фактура (ЭШФ) "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбамен (ЭЦҚ) куәландырылады.
ЭШФ АЖ "Виртуалды қойма" модулінде (Модуль) тауарлардың орнын ауыстыруын бақылау оны ЭШФ АЖ қатысушысы немесе берілген құқықтар шегінде уәкілетті адам мәлімделген (декларацияланған) тауарлармен толтыру және оларды есептен шығару арқылы автоматты режимде жүзеге асырылады.
ЭШФ АЖ-де тіркелген кезде ЭШФ АЖ қатысушысына мынадай мәртебелер беріледі:
- жеке тұлға;
- дара кәсіпкер не жеке практикамен айналысатын адам;
- заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі).
Берілген мәртебелер бойынша деректер салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан расталады.
"Жеке тұлға" мәртебесімен тіркелген ЭШФ АЖ қатысушысы, мұндай жеке тұлға ЭШФ АЖ қатысушысының – заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің), дара кәсіпкердің не жеке практикамен айналысатын адамның уәкілетті өкілі, қызметкері болып табылатын жағдайды қоспағанда, ЭШФ жазып бермейді.
Егер жеке тұлға заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысы болып табылған жағдайда, бұл ақпарат салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан алынған мәліметтермен расталады.
ЭШФ АЖ қатысушысын әрбір мәртебе бойынша тіркеу биометриялық сәйкестендіру арқылы және жеке Келісімді ЭЦҚ-мен куәландырғаннан кейін жүргізіледі.
Бұл ретте заңды тұлға үшін биометриялық сәйкестендіру биометриялық сәйкестендіруден өтуге мүмкіндік бермейтін дене функциялары бұзылған мүгедектігі бар адамдарды, сондай-ақ Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде биометриялық деректері жоқ адамдарды қоспағанда, көрсетілген тәртіппен жүргізіледі.
Заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі) үшін Келісім бір мезгілде мыналар:
- заңды тұлғаның (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің) басшысына жеке тұлға ретінде берілген ЭЦҚ;
- заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі) басшысының жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) қамтылған заңды тұлғаға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне) берілген ЭЦҚ;
- заңды тұлға (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі) басшысының биометриялық сәйкестендіруден өтуі арқылы куәландырылады.
ЭШФ АЖ құжат айналымы процесінде мынадай операциялар орындалады:
мынадай кезеңдерді қамтитын ЭШФ жазып беру:
- ЭШФ құру – Салық кодексінің 209, 492-баптарында және 50-тарауда, сондай-ақ осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес ЭШФ нысанын толтыру;
- ЭШФ куәландыру – осы Қағидалардың 25, 26 және 27-тармақтарында айқындалған тәртіппен ЭШФ куәландыру;
- ЭШФ биометриялық деректермен куәландыру – Салық кодексінің 209-бабының 6-тармағына, 492-бабының 6-тармағына және осы Қағидаларға сәйкес ЭШФ АЖ-де биометриялық сәйкестендіру арқылы ЭШФ куәландыру рәсімі;
- ЭШФ жөнелту – осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру үшін құрылған және куәландырылған ЭШФ жөнелту;
- ЭШФ өңдеу – Салық кодексінің 207, 208, 209, 480-баптарында және 50-тарауында, сондай-ақ осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру процесі;
- ЭШФ тіркеу – ЭШФ ЭШФ АЖ бірегей тіркеу нөмірін беру рәсімі.
ЭШФ-ны тіркеу өңдеу процесінде анықталған қателер болмаған жағдайда ЭШФ АЖ жүргізеді;
- ЭШФ-ны алу – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіден тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға жазып берілген ЭШФ-ны жеткізу;
- ЭШФ-ны қарау – жазып берілген ЭШФ-ны көрсету;
- ЭШФ-ны беру – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші жазып берген осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, алушыға жеткізу;
- ЭШФ кері қайтару – ЭШФ жарамсыз деп тану;
- растау – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының түзетілген немесе қосымша ЭШФ жазып беру бойынша не бұрын жазып берілген ЭШФ кері қайтарып алу бойынша өнім берушінің іс-әрекетін растауы;
- ЭШФ қайтару – тауарларды жұмыстарды, қызметтерді алушының түзетілген немесе қосымша ЭШФ жазып беру не бұрын жазып берген ЭШФ-ны кері қайтарып алу бойынша тауар жеткізушінің әрекетін қабылдамауы;
- электрондық нысанда шот-фактураларды қабылдау – ЭШФ АЖ құралдарымен өңдеу және тіркеу үшін ЭШФ АЖ қатысушысының басқа есепке алу жүйелерінен құжаттың импорты;
- ЭШФ экспорты – ЭШФ АЖ-де тіркелген ЭШФ сақтау, оның ішінде басқа есепке алу жүйелеріне беру.
Операцияларды жүзеге асыру кезінде ЭШФ мынадай мәртебеге ие болады:
- "Биометриялық сәйкестендіруді күтуде" – осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес биометриялық сәйкестендіруден өтуді күтетін ЭШФ;
- "Биометриялық сәйкестендіру уақытында өтпеген" – осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес белгіленген уақытында биометриялық сәйкестендіруден өтпеген ЭШФ;
- "Биометриялық сәйкестендіруден өтпеген, жойылған" – осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес биометриялық сәйкестендіруден өтпеуіне байланысты ЭШФ АЖ-нен жойылған ЭШФ;
- "Қаралмады" – жазып берілген ЭШФ-ны тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы қарамаған жағдайда;
- "Жеткізілді" – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы жазып берілген ЭШФ-ны қараған жағдайда;
- "Жойылды" – түзетілген ЭШФ тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушінің жазып беруіне байланысты жазып берілген ЭШФ жойылған жағдайда;
- "Тауарларға ілеспе жүкқұжаты (ТІЖ) ауытқыған кезде жойылды" – бұрын ресімделген ТІЖ тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің кері қайтарып алуына байланысты жазып берілген ЭШФ жойылған жағдайда;
- "ТІЖ кері қайтарылған кезде жойылды" – бұрын ресімделген ТІЖ тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының қабылдамауына байланысты жазып берілген ЭШФ жойылған жағдайда;
- "Есепке және шегерімге жатқызу кезінде күші жойылды" – заңды күшіне енген сот актісі негізінде ЭШФ жазып берілген заңды тұлғаны және (немесе) мәміле (операция) бойынша дара кәсіпкерді тіркеуді/қайта тіркеуді жарамсыз деп тануға байланысты, сот осындай салық төлеушіден тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді нақты алуды белгілеген операцияларды қоспағанда, жазылған ЭШФ жойылған жағдайда;
- "Кері қайтарылды" – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің кері қайтарған ЭШФ;
- "Шимай" – ішінара немесе толығымен толтырылған ЭШФ жобасы;
- "Импортталған" – ЭШФ АЖ қатысушысының есепке алу жүйелерінен ЭШФ АЖ-не жүктелген, өңдеуі жүргізілген, бірақ тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушыға жіберілмеген ЭШФ;
- "Қате" – өңдеуден өтпеген және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға жіберілмеген ЭШФ;
- "Расталды" – жазып берілген түзетілген немесе қосымша, не кері қайтарып алынған ЭШФ тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы растаған жағдайда;
- "Қабылданбаған" – тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы жазып берген түзетілген немесе қосымша не кері қайтарып алған ЭШФ қабылдамаған жағдайда;
- "ЭШФ АЖ бұғатталған" – мемлекеттік қолдау шараларын қолдану үшін уәкілетті органға жіберілген ЭШФ.
ЭШФ АЖ арқылы ЭШФ жазып берілген жағдайда ЭШФ АЖ құрамындағы ЭШФ түпнұсқасының (телнұсқасының) электрондық нұсқасы болып табылады.
ЭШФ баспа нысанында ЭШФ-ның электрондық (экрандық) нұсқасынан айырмашылықтарға жол беріледі. ЭШФ баспа нысанында жеткізуші толтырған деректемелері көрсетіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.