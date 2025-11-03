2026 жылдан бастап көрме-жәрмеңкелік сауда бойынша ҚҚС төленуі қалай бақыланады
Көрме-жәрмеңкелік сауда бойынша қосылған құн салығының төленуін бақылау қағидалары Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тауарлардың көрме-жәрмеңкелік саудасы бойынша қосылған құн салығының (ҚҚС) төленуін бақылау тәртібін айқындайды.
Қағидалардың әрекеті осы көрмелерде көрсетілетін тауарларды өткізуді көздемейтін көрмелерді ұйымдастыруға мен өткізуге қолданылмайды.
Көрме – жәрмеңкелік сауданы ұйымдастыратын Қазақстан Республикасының салық төлеушісі көрме-жәрмеңкелік саудасын өткізу басталғанға дейін 10 жұмыс күні бұрын орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органына нысан бойынша көрме-жәрмеңкелік сауда өткізу туралы хабарламаны және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден саудаға қатысушылардың тізімімен жібереді.
Хабарламаға қоса беріледі:
- басшы мен бас бухгалтердің (ол болған жағдайда) қолдарымен, сондай-ақ ұйымдастырушының мөрімен (жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда) куәландырылған, оның мақсаты мен тағайындалуы көрсетілген көрме – жәрмеңкелік сауданы өткізу туралы ұйымдастырушының шешімінің көшірмесі;
- тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органымен көрме-жәрмеңкелік саудасын өткізу уақыты мен орнын келісуді растайтын құжат.
Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ҚҚС төленбеген тауарларды көрме-жәрмеңкелік саудасында сатып алған кезде ҚҚС төлеуді тауарлардың меншік иесі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің салық төлеушісімен (төлеушісімен) көрме-жәрмеңке саудасына қатысушымен (бұдан әрі – резидент емес салық төлеуші) тауарды сатып алу-сату шарты (келісімшарты) болған кезде жүзеге асырады.
Қағидаларда көрсетілген тауарды сатып алу-сату шартының (келісімшартының) бір данасын резидент емес салық төлеушінің көрме-жәрмеңкелік саудасына қатысушысы ұйымдастырушыға береді.
Резидент емес салық төлеушімен тауарларды сатып алу-сатуға арналған шарт (келісімшарт) болмаған кезде мұндай тауарлар бойынша ҚҚС төлеуді ұйымдастырушы жүзеге асырады.
Ұйымдастырушы көрме-жәрмеңке саудасы аяқталған кезде орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органына осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрме-жәрмеңкелік сауда өткізу туралы хабарлама бойынша есепті (бұдан әрі – есеп) көрме-жәрмеңке саудасы аяқталған айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей ұсынады.
Есепке қоса беріледі:
- резидент емес салық төлеушінің көрме-жәрмеңкелік саудасына қатысушысымен шарт, оның негізінде көрме-жәрмеңке саудасында тауарлар өткізілді;
- ҚҚС төлеу туралы төлем құжаты;
- резидент емес салық төлеушінің көрме-жәрмеңке саудасына қатысушының тауарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелгенін растайтын құжат;
- резидент емес салық төлеушінің көрме-жәрмеңке саудасына қатысушының осындай сауда аяқталғаннан кейін тауарды Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуін растайтын құжат.
Ұйымдастырушы ұсынған есептің негізінде мемлекеттік кірістер органы бюджеттік сыныптама кодтары бойынша оның дербес шоттарына ҚҚС есептейді.
Ұйымдастырушы есепті ұсынбаған жағдайда, хабарламаның негізінде мемлекеттік кірістер органы бюджеттік сыныптама кодтары бойынша оның дербес шоттарына ҚҚС есептейді.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.