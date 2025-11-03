#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
528.31
608.35
6.55
Құқық

Тұрмыстық зорлық-зомбылық - жеке отбасының емес, қоғамның мәселесі

Тұрмыстық зорлық-зомбылық, әйелдер құқығы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 19:57 Сурет: freepik
Қазақстандағы отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өзекті мәселелер мен заңнамалық жаңашылдықтар Tatulyq.KZ жобасы аясында "Әлемді өзгертетін әйелдер" подкастында талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласы полиция департаментінің Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшесінің Шрахметова Гүлмира Тілеуғалиқызы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңнамадағы жаңа нормалар мен құқық қорғау органдарының практикалық жұмысы туралы баяндады.

"Бүгінде зорлық-зомбылық – жеке отбасының емес, қоғамның мәселесі. Әрбір азамат өз құқығын қорғаудың маңызын түсініп, белсенді ұстаным танытуы қажет", — деді бөлімше басшысы.

Құқық қорғау органдары тұрмыстық зорлықтың алдын алу бағытында ерте анықтау, жедел әрекет ету және агрессорлармен түзету жұмыстары бойынша кешенді шаралар жүргізуде. Әлеуметтік желілер, тұрғын үй чаттары, сондай-ақ 102 және 111 байланыс желілері арқылы ақпарат қабылдау тетігі жетілдірілді.

"Мақсатымыз – тек жазалау емес, мінез-құлықты өзгерту. Әрбір құқық бұзушы өз ісінің салдарын түсінуі қажет", – деді полиция өкілі.

Сарапшылар мен подкаст қатысушылары әйелдердің құқық қорғау органдарына жүгінуден қорқуының себептерін, әкімшілік жауапкершілік шараларын және отбасындағы татуласу мәдениетін талқылады.

"Зорлық-зомбылықтың алдын алуда ең маңыздысы – қоғамның көзқарасын өзгерту. Заң күшейтілді, бірақ бастысы – сананың өзгеруі. Үнсіздік – зорлықтың жалғасуына жол ашады", – деді подкаст авторы әрі жүргізушісі – қоғам белсендісі, ҚР ІІМ Қоғамдық кеңесінің мүшесі және ОЮЛ "Қазақстан әйелдерінің күш альянсы" төрағасының орынбасары Баян Төйкебаева.

Аталған жоба ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен жүзеге асырылып келеді. Мақсаты – медиа арқылы зорлық-зомбылыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және құқықтық сауаттылықты арттыру.

Айта кетсек, Мәжіліс депутаты Снежана Имашева тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрестегі полицияның заңсыз әрекеттеріне назар аударған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тұрмыстық зорлық-зомбылық: 50 мың адам әкімшілік жазаға тартылды
17:09, 30 қараша 2023
Тұрмыстық зорлық-зомбылық: 50 мың адам әкімшілік жазаға тартылды
Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы телехикая көрсетіледі
13:31, 21 қараша 2024
Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы телехикая көрсетіледі
Қазақстанда отбасылық-тұрмыстық салада бір жылда 100-ден астам адам өлімі тіркелген
13:59, 15 сәуір 2024
Қазақстанда отбасылық-тұрмыстық салада бір жылда 100-ден астам адам өлімі тіркелген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: