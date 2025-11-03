Тұрмыстық зорлық-зомбылық - жеке отбасының емес, қоғамның мәселесі
Астана қаласы полиция департаментінің Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшесінің Шрахметова Гүлмира Тілеуғалиқызы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңнамадағы жаңа нормалар мен құқық қорғау органдарының практикалық жұмысы туралы баяндады.
"Бүгінде зорлық-зомбылық – жеке отбасының емес, қоғамның мәселесі. Әрбір азамат өз құқығын қорғаудың маңызын түсініп, белсенді ұстаным танытуы қажет", — деді бөлімше басшысы.
Құқық қорғау органдары тұрмыстық зорлықтың алдын алу бағытында ерте анықтау, жедел әрекет ету және агрессорлармен түзету жұмыстары бойынша кешенді шаралар жүргізуде. Әлеуметтік желілер, тұрғын үй чаттары, сондай-ақ 102 және 111 байланыс желілері арқылы ақпарат қабылдау тетігі жетілдірілді.
"Мақсатымыз – тек жазалау емес, мінез-құлықты өзгерту. Әрбір құқық бұзушы өз ісінің салдарын түсінуі қажет", – деді полиция өкілі.
Сарапшылар мен подкаст қатысушылары әйелдердің құқық қорғау органдарына жүгінуден қорқуының себептерін, әкімшілік жауапкершілік шараларын және отбасындағы татуласу мәдениетін талқылады.
"Зорлық-зомбылықтың алдын алуда ең маңыздысы – қоғамның көзқарасын өзгерту. Заң күшейтілді, бірақ бастысы – сананың өзгеруі. Үнсіздік – зорлықтың жалғасуына жол ашады", – деді подкаст авторы әрі жүргізушісі – қоғам белсендісі, ҚР ІІМ Қоғамдық кеңесінің мүшесі және ОЮЛ "Қазақстан әйелдерінің күш альянсы" төрағасының орынбасары Баян Төйкебаева.
Аталған жоба ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен жүзеге асырылып келеді. Мақсаты – медиа арқылы зорлық-зомбылыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және құқықтық сауаттылықты арттыру.
Айта кетсек, Мәжіліс депутаты Снежана Имашева тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрестегі полицияның заңсыз әрекеттеріне назар аударған болатын.