Мәжіліс депутаты тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына қатысты полицияның заңсыз әрекеттерін сынға алды
Мәжіліс депутаты Снежана Имашева тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрестегі полицияның заңсыз әрекеттеріне назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Депутаттың айтуынша, құқық қорғау органдарының кейбір өкілдері зорлық-зомбылық құрбандарына қарсы негізсіз шаралар қолдануда.
"Бас прокуратураның деректері бойынша, ішкі істер органдары тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу орнына жәбірленушілерді ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 438-бабы – "Жалған шақырту" бойынша жауапқа тартқан. Соның салдарынан 2025 жылдың алғашқы алты айында осындай істер бойынша арыздар саны 19%-ға азайды", – деді Снежана Имашева.
Оның айтуынша, бұл жағдай азаматтардың құқықтарын бұзып қана қоймай, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы бағытталған мемлекеттік бастамалардың мәнін жояды.
Бұған дейін ішкі істер министрі Ержан Саденов Қазақстанда қылмыстарды кімдер жиі жасайтынын айтып өткен еді.
