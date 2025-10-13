#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Оқиғалар

Мәжіліс депутаты тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына қатысты полицияның заңсыз әрекеттерін сынға алды

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 15:20 Фото: pexels
Мәжіліс депутаты Снежана Имашева тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрестегі полицияның заңсыз әрекеттеріне назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутаттың айтуынша, құқық қорғау органдарының кейбір өкілдері зорлық-зомбылық құрбандарына қарсы негізсіз шаралар қолдануда.

"Бас прокуратураның деректері бойынша, ішкі істер органдары тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу орнына жәбірленушілерді ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 438-бабы – "Жалған шақырту" бойынша жауапқа тартқан. Соның салдарынан 2025 жылдың алғашқы алты айында осындай істер бойынша арыздар саны 19%-ға азайды", – деді Снежана Имашева.

Оның айтуынша, бұл жағдай азаматтардың құқықтарын бұзып қана қоймай, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы бағытталған мемлекеттік бастамалардың мәнін жояды.

Бұған дейін ішкі істер министрі Ержан Саденов Қазақстанда қылмыстарды кімдер жиі жасайтынын айтып өткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Депутат қазақстандықтардың неліктен полицияға сенбейтінін түсіндіріп берді
15:51, Бүгін
Депутат қазақстандықтардың неліктен полицияға сенбейтінін түсіндіріп берді
Мәжіліс тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жазаны күшейтуді мақұлдады
15:49, 28 ақпан 2024
Мәжіліс тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жазаны күшейтуді мақұлдады
Омбудсмен Артур Ластаев: Тұрмыстық зорлық-зомбылық тек адам құқығын бұзу ғана емес...
18:51, 24 қараша 2023
Омбудсмен Артур Ластаев: Тұрмыстық зорлық-зомбылық тек адам құқығын бұзу ғана емес...
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: