Құқық

Германия тұрғыны бұрынғы күйеуін айыптап, Қазақстан сотына жүгінді

Сот үкімі, БҚО, Германия, бұрынғы күйеуі, сауда үйі, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 19:43 Сурет: Zakon.kz
Германия тұрғыны бұрынғы күйеуінің 18 жыл бұрын сатып жіберген сауда үйінің сатып алу-сату шарттарын жарамсыз деп тануды талап етіп, сотқа жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Батыс Қазақстан облыстық сотының мәліметінше, әйел адам бұрынғы күйеуі рәсімдеген сауда үйін сату-сатып алу шартын жарамсыз деп тануды талап етіп, сотқа жүгінген. Ол мүлікті некеде тұрған кезде бірлесіп сатып алғанын және оның өзінің келісімінсіз сатылғанын да нақтылайды.

Алайда, сотта сауда үйін сатып алған әйел талап қою мерзімінің өтіп кеткенін, мәміле 18 жыл бұрын жасалғанын, ал неке 15 жыл бұрын бұзылғанын еске салды. Ажырасу кезінде Н. ешқандай мүліктік талап қоймаған, Германияда тұрған, бірақ Қазақстанға бірнеше рет келіп жүрген.

"Осы уақытқа дейін сауда үйі қайта сатылып, қайта жөндеуден өтіп, кәсіпкерлік қызмет мақсатында пайдаланылды. Мәміленің жарамсыз болуы адал иелері мен серіктестер құқықтарына әсер етуі мүмкін", деп атап өтті сот.

Осы мән-жайлар бойынша сот талап қоюды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдады.

Шешім заңды күшіне енді.

Бұған дейін Қарағанды облысында Алика Мұхамадиеваға қатысты сот үкімі жарияланғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
