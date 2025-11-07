#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Құқық

ҚР-да дәстүрлі медицина саласында медициналық көмек көрсету стандарты әзірленді

ҚР-да дәстүрлі медицина саласында медициналық көмек көрсету стандарты әзірленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 11:25 Сурет: pixabay
Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасында дәстүрлі медицина саласында медициналық көмек көрсету стандартын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта айқындалғандай:

  • көмек көрсету құрылымы: дәстүрлі медицина саласына байланысты дәстүрлі медицина кабинеттері (рефлексотерапия, мануальды терапия, гирудотерапия, фитотерапия, су-джок терапия, гомеопатия кабинеттері). Меншік формасына қарамастан.

негізгі міндеттер:

  • дәстүрлі медицина әдістерімен қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсету;
  • профилактика, диагностика, емдеу және оңалту үшін дәстүрлі медицина әдістерін қолдану;
  • дәстүрлі әдістерді медицинаның қазіргі заманғы әдістерімен кешенді түрде қолдану;
  • дәстүрлі медицина әдістерінің тиімділігі мен қауіпсіздігін зерделеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
  • мамандарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру;
  • халық арасында ақпараттық-ағарту жұмыстарын жүргізу;
  • танылған дәстүрлі медицина орталықтарымен (Қытай, Үндістан, Корея, Моңғолия) халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

Құжат сонымен қатар, көмек көрсету тәртібі амбулаториялық және стационарлық деңгейде ақылы негізде жүргізілетінін нақтылады.

Стандарт көмек көрсету көлеміне, шарттарына, тәртібіне, сондай-ақ медицина қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын қамтиды.

Жобаны қабылдау мүмкіндік береді:

  • меншік нысанына қарамастан, барлық медициналық ұйымдарда дәстүрлі медицина саласында медициналық көмекті ұйымдастыруға біріңғай тәсілді қамтамасыз ету;
  • дәстүрлі медицина әдістерін қолдана отырып, медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру

Құжат 21 қарашаға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
