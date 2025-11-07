ҚР-да дәстүрлі медицина саласында медициналық көмек көрсету стандарты әзірленді
Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасында дәстүрлі медицина саласында медициналық көмек көрсету стандартын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта айқындалғандай:
- көмек көрсету құрылымы: дәстүрлі медицина саласына байланысты дәстүрлі медицина кабинеттері (рефлексотерапия, мануальды терапия, гирудотерапия, фитотерапия, су-джок терапия, гомеопатия кабинеттері). Меншік формасына қарамастан.
негізгі міндеттер:
- дәстүрлі медицина әдістерімен қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсету;
- профилактика, диагностика, емдеу және оңалту үшін дәстүрлі медицина әдістерін қолдану;
- дәстүрлі әдістерді медицинаның қазіргі заманғы әдістерімен кешенді түрде қолдану;
- дәстүрлі медицина әдістерінің тиімділігі мен қауіпсіздігін зерделеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
- мамандарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру;
- халық арасында ақпараттық-ағарту жұмыстарын жүргізу;
- танылған дәстүрлі медицина орталықтарымен (Қытай, Үндістан, Корея, Моңғолия) халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
Құжат сонымен қатар, көмек көрсету тәртібі амбулаториялық және стационарлық деңгейде ақылы негізде жүргізілетінін нақтылады.
Стандарт көмек көрсету көлеміне, шарттарына, тәртібіне, сондай-ақ медицина қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптарын қамтиды.
Жобаны қабылдау мүмкіндік береді:
- меншік нысанына қарамастан, барлық медициналық ұйымдарда дәстүрлі медицина саласында медициналық көмекті ұйымдастыруға біріңғай тәсілді қамтамасыз ету;
- дәстүрлі медицина әдістерін қолдана отырып, медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру
Құжат 21 қарашаға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.
