Ілеспе жүкқұжаттарын ресімдеу қажет тауарлардың тізімі жаңартылды
Фото: freepik
Қаржы министрінің м. а. 2025 жылғы 31 қазандағы бұйрығымен тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды, сондай-ақ тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу нысандарын, қағидаларын ресімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлардың тізбесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі міндеттеме қолданылатын тауарлардың тізбесі:
- биоотын;
- этил спирті және (немесе) алкоголь өнімі;
- мұнай өнімдерінің жекелеген түрлері;
- газохол, бензол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы, экологиялық отын;
- сұйытылған мұнай газы;
- есiрткi құралдары, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар;
- қадағалап отыруға жататын тауарлар;
- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарлар;
- Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер аумағына әкетілетін тауарлар.
Салық салу, сондай-ақ салықтық және кедендік әкімшілендіру мақсаттары үшін ТІЖ:
- тауарға ілеспе, оның ішінде салық төлеушіге тауарларды тиеп жөнелтуді растайтын құжат;
- бастапқы бухгалтерлік құжат болып табылады.
ТІЖ қағаз жеткізгіште рәсімдеуге жататын жағдайларды қоспағанда, ЭШФ АЖ электрондық нысанда рәсімделеді.
Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу кезінде ТІЖ ұлттық валютада немесе шот-фактурада (инвойста) көрсетілген валютада жазып беріледі.
ТІЖ ресімделген болып саналады, егер:
- ҚР салық заңнамасында, "электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Заңда және Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келеді;
- ТІЖ электрондық нысанда ЭШФ АЖ тіркеу нөмірі берілді;
- ТІЖ журналда қағаз тасығышта тіркелген.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript