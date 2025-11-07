#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Құқық

Ілеспе жүкқұжаттарын ресімдеу қажет тауарлардың тізімі жаңартылды

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 12:38 Фото: freepik
Қаржы министрінің м. а. 2025 жылғы 31 қазандағы бұйрығымен тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды, сондай-ақ тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу нысандарын, қағидаларын ресімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлардың тізбесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі міндеттеме қолданылатын тауарлардың тізбесі:

  • биоотын;
  • этил спирті және (немесе) алкоголь өнімі;
  • мұнай өнімдерінің жекелеген түрлері;
  • газохол, бензол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы, экологиялық отын;
  • сұйытылған мұнай газы;
  • есiрткi құралдары, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар;
  • қадағалап отыруға жататын тауарлар;
  • Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тауарлар;
  • Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер аумағына әкетілетін тауарлар.

Салық салу, сондай-ақ салықтық және кедендік әкімшілендіру мақсаттары үшін ТІЖ:

  • тауарға ілеспе, оның ішінде салық төлеушіге тауарларды тиеп жөнелтуді растайтын құжат;
  • бастапқы бухгалтерлік құжат болып табылады.

ТІЖ қағаз жеткізгіште рәсімдеуге жататын жағдайларды қоспағанда, ЭШФ АЖ электрондық нысанда рәсімделеді.

Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу кезінде ТІЖ ұлттық валютада немесе шот-фактурада (инвойста) көрсетілген валютада жазып беріледі.

ТІЖ ресімделген болып саналады, егер:

  • ҚР салық заңнамасында, "электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Заңда және Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келеді;
  • ТІЖ электрондық нысанда ЭШФ АЖ тіркеу нөмірі берілді;
  • ТІЖ журналда қағаз тасығышта тіркелген.

Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жекелеген тауарлардың ең төменгі бағасы 2026 жылдан бастап жаңа тәсілмен есептелетін болады
09:21, Бүгін
Жекелеген тауарлардың ең төменгі бағасы 2026 жылдан бастап жаңа тәсілмен есептелетін болады
Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлардың тізімі бекітілді
09:38, 19 наурыз 2025
Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлардың тізімі бекітілді
Ең төменгі баға деңгейі: Қазақстанда 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап тауарлар тізімі кеңейтіледі
09:23, 01 қараша 2024
Ең төменгі баға деңгейі: Қазақстанда 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап тауарлар тізімі кеңейтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: