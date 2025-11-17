Қазақстанда ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салу ұзартылады
ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрінің "Ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы" бұйрығының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осы бұйрықпен «Теміржол немесе трамвай жолдарына арналған қылқан жапырақты тұқымдардан жасалған ағаш шпалдар, өзгелер» кодын және шыққан елі Қазақстан Республикасы болып табылатын «Ағаш түйіршектері» кодын қоспағанда, шығарылған еліне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағынан ағаш материалдарының жекелеген түрлерін алты ай мерзімге көліктің барлық түрлерімен әкетуге тыйым салу енгізіледі.
Бұйрық елде отандық ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту мақсатында әзірленген.
Құжат 19 қарашаға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.
