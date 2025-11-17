#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Құқық

Қазақстанда ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салу ұзартылады

Қазақстанда ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салу ұзартылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 14:19 Сурет: pixabay
ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрінің "Ағаш материалдарының жекелеген түрлерін әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы" бұйрығының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы бұйрықпен «Теміржол немесе трамвай жолдарына арналған қылқан жапырақты тұқымдардан жасалған ағаш шпалдар, өзгелер» кодын және шыққан елі Қазақстан Республикасы болып табылатын «Ағаш түйіршектері» кодын қоспағанда, шығарылған еліне қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағынан ағаш материалдарының жекелеген түрлерін алты ай мерзімге көліктің барлық түрлерімен әкетуге тыйым салу енгізіледі.

Бұйрық елде отандық ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту мақсатында әзірленген.

Құжат 19 қарашаға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда және ЕАЭО елдерінде қызыл уылдырық таңбаланатын болады
14:39, Бүгін
Қазақстанда және ЕАЭО елдерінде қызыл уылдырық таңбаланатын болады
Қазақстаннан ағаш материалдың жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салынды
09:32, 16 маусым 2025
Қазақстаннан ағаш материалдың жекелеген түрлерін әкетуге тыйым салынды
Қазақстанда ағаштың жекелеген түрлерін экспорттауға тыйым салу мерзімі ұзартылды
10:30, 17 желтоқсан 2024
Қазақстанда ағаштың жекелеген түрлерін экспорттауға тыйым салу мерзімі ұзартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: