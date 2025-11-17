Қазақстанда және ЕАЭО елдерінде қызыл уылдырық таңбаланатын болады
Құжатта Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) мүше мемлекеттер өз аумағында бекіре уылдырығын және арқан балық уылдырығын (қызыл уылдырықты) бірдейлендіру құралдарымен таңбалаудың енгізілу күні мен тәртібін дербес айқындайтыны және Еуразиялық экономикалық комиссияны мұндай күн туралы ол басталғанға дейін 6 айдан кешіктірмей хабардар ететіні нақтыланды.
Сондай-ақ, бұл бекітілді:
- таңбалауға осы шешіммен бекітілген сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлар жатады;
- тауарларды таңбалау осы шешіммен бекітілген сипаттамаларға сәйкес сәйкестендіру құралдарымен жүзеге асырылады;
- тауарлардың қалдықтарын таңбалау қажеттілігі, сондай-ақ тізбеге енгізілген таңбаланбаған тауарлардың айналымда болу мерзімдері, мүше мемлекеттің заңнамасында айқындалады;
- мүше мемлекеттер тауарларды таңбалаудың ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында тауарларды таңбалаудың ақпараттық жүйесінің ұлттық құрамдастарының ұлттық операторларын (әкімшілерін) айқындайды;
- мүше мемлекеттердің өзара іс-қимылы Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды бірдейлендіру құралдарымен таңбалау жүйесінің базалық технологиялық ұйымдық моделінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;
- мүше мемлекеттер тауарларды таңбалаудың ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету өз аумақтары сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғауды қамтамасыз етеді.
Сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесі:
- Бекіре уылдырығы немесе арқан балық уылдырығы (қызыл уылдырық) балғын немесе салқындатылған күйінде.
- Бекіре уылдырығы немесе арқан балық уылдырығы (қызыл уылдырық) мұздатылған күйінде.
- Бекіре уылдырығы немесе арқан балық уылдырығы (қызыл уылдырық) тұзды немесе тұзды ерітіндіде.
Тауарларды сәйкестендіру құралдарын мүше мемлекеттердің сәйкестендіру құралдарының эмитенттері немесе тауарлар айналымына қатысушылар қалыптастырады.
Тауарлар сәйкестендіру құралын бүлдірмей бөлуге жол бермейтін тәсілмен сәйкестендіру құралын немесе сәйкестендіру құралы бар материалдық жеткізгішті қаптамаға салу жолымен таңбаланады.
Таңбаланған тауарларды топтық қаптамаға жинақтау кезінде мұндай қаптамаға осындай қаптамаға орналастырылған тауарларды сәйкестендіру құралдарын жинақтай отырып, сәйкестендіру құралы немесе сәйкестендіру құралы бар материалдық жеткізгіш салынуы мүмкін.
Таңбаланған тауарларды көліктік қаптамаға жинақтау кезінде мұндай көліктік қаптамаға осындай қаптамаға орналастырылған тауарларды сәйкестендіру құралдарын жинақтай отырып, көліктік қаптаманы сәйкестендіру коды бар көліктік қаптаманы сәйкестендіру құралы ретінде қолданылуы мүмкін.
Көліктік қаптаманы таңбалау кезінде көліктік қаптамаға салынатын міндетті емес ақпараттық өрістердің құрамын тауарларды көліктік қаптамаға жинақтауды жүзеге асыратын тауарлар айналымына қатысушы айқындайды.
Бұйрық 2025 жылдың 30 қарашасынан бастап күшіне енеді.