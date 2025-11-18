#Халық заңгері
Құқық

Оңайлатылған декларация негізінде тыйым салынған қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 12:55 Фото: freepik
Үкімет 2025 жылғы 14 қарашадағы қаулысымен оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдануға тыйым салынған қызмет түрлерінің тізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тыйым салу тізіміне 185 нақты атаулар бойынша егжей-тегжейлі ЭҚЖЖ кодтары көрсетілген 44 қызмет түрі енгізілді.

Атап айтқанда, бұл:

  • Есірткінің, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет
  • Акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме сату
  • Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель отынын және мазутты сату
  • Астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызмет
  • Лотерея өткізу
  • Ойын бизнесі саласындағы қызмет
  • Радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет
  • Сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, сақтандыру қызметі және делдалдық қызмет
  • Күзет қызметі
  • Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымымен байланысты қызмет
  • Цифрлық майнинг жөніндегі қызмет
  • Жер қойнауын пайдалану (кен іздеуге арналған лицензия негізінде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметті қоспағанда)
  • Түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өндіру, қайта өңдеу және өткізу
  • Қаржы лизингі шеңберіндегі қызмет
  • Сауда нарығын жалға алу және пайдалану
  • Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда базарларына жататын сауда объектілерін, 1 және 2 санаттағы стационарлық сауда объектілері
  • Автомобиль лизингі
  • Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының лизингі
  • Тұрғын және тұрғын емес ғимараттар салу
  • Консультациялық және (немесе) маркетингтік қызметтер
  • Бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызмет
  • Құқық, әділет және сот төрелігі саласындағы қызмет
  • Жүк теміржол көлігінің қызметі
  • Темір жолдар мен метро құрылысы
  • Мұнай және газ магистральдық құбырларын салу
  • Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет

Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
