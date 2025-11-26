#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Қоғам

40 қызмет түрі бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арнайы салық режимін қолдануға рұқсат берілді

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 09:53 Фото: unsplash
2025 жылғы 21 қарашадағы Үкімет қаулысымен өзiн-өзi жұмыспен қамтығандарға арналған арнайы салық режимін қолдануға рұқсат етілетін 40 қызмет түрінің тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізімге келесі қызмет түрлері кірді:

  • Мал шаруашылығын дамытуға ықпал ететін қызмет.
  • Музыкалық аспаптар өндірісі.
  • Сырлау-әрлеу (штукатур) жұмыстары.
  • Столярлық және ағаш ұсталық жұмыстары.
  • Еден жабу және қабырғаларды қаптау.
  • Бояу және әйнектеу жұмыстары.
  • Желі маркетингі арқылы бөлшек сауда.
  • Такси қызметі.
  • Басқа пошта және курьерлік қызмет (өзге пошта қызметін қоспағанда).
  • Дайын тамақты жеткізу қызметі.
  • Өз меншігіндегі немесе жалға алынған тұрғын үйді жалға беру (субаренда) және басқару.
  • Фотоқызметтер.
  • Ауызша және жазбаша аударма қызметі.
  • Ветеринариялық қызмет.
  • Жеке тұтыну және тұрмыстық тауарларды жалға беру және лизинг.
  • Тұрғын үйлерді жалпы тазалау.
  • Интернет-платформалар арқылы көрсетілетін өзге де көмекші коммерциялық қызметтер (басқа топтарға кірмейтін).
  • Спорт және демалыс саласындағы білім беру.
  • Мәдениет саласындағы білім беру.
  • Басқа топтарға кірмейтін өзге білім беру қызметі.
  • Көркем және әдеби шығармашылық.
  • Компьютерлер мен перифериялық құрылғыларды жөндеу.
  • Байланыс жабдықтарын жөндеу.
  • Электронды тұрмыстық техниканы жөндеу.
  • Тұрмыстық құрылғыларды, үй және бақша жабдықтарын жөндеу.
  • Аяқ-киім жөндеу.
  • Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған жол және галантерея бұйымдарын жөндеу.
  • Жиһаз және интерьер заттарын жөндеу.
  • Қол сағаттары және басқа да сағаттарды жөндеу.
  • Зергерлік бұйымдарды жөндеу.
  • Трикотаж және тоқыма бұйымдарын жөндеу.
  • Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма галантерея бұйымдарын жөндеу.
  • Теріден және былғарыдан жасалған бұйымдар мен бас киімдерді жөндеу.
  • Музыкалық аспаптарды жөндеу.
  • Кілемдер мен кілем бұйымдарын жөндеу.
  • Велосипед жөндеу.
  • Өзге де жеке тұтыну және тұрмыстық тауарларды жөндеу (басқа топтарға кірмейтін).
  • Шаштараз және сұлулық салондары қызметтері.
  • Үй шаруашылықтарының үй қызметшілерін жұмысқа жалдауы.
  • Үй шаруашылықтарының өз қажеті үшін тауарлар өндіруі.

Құжат жаңа Салық кодексінің 718-бабы 2-тармағы 1) тармақшасын іске асыру мақсатында әзірленген.

Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін жеңілдетілген декларация бойынша арнайы салық режимінде 44 қызмет түріне тыйым салынғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Оңайлатылған декларация негізінде тыйым салынған қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді
12:55, 18 қараша 2025
Оңайлатылған декларация негізінде тыйым салынған қызмет түрлерінің тізбесі бекітілді
Қазақстанда бөлшек салықты қолдануға арналған қызмет түрлерінің тізбесі нақтыланды
09:41, 10 ақпан 2025
Қазақстанда бөлшек салықты қолдануға арналған қызмет түрлерінің тізбесі нақтыланды
Діни бірлестіктерге КҚС төлемей әкелуге рұқсат етілген заттар тізімі бекітілді
11:57, 13 қараша 2025
Діни бірлестіктерге КҚС төлемей әкелуге рұқсат етілген заттар тізімі бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: