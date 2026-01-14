#Халық заңгері
Қоғам

Жаңа салық режимі: өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға әлеуметтік кепілдіктер қарастырылды

Жаңа салық режимі: өзін-өзі жұмыспен қамтылғандарға әлеуметтік кепілдіктер қарастырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 16:16 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мамандары "Халық бухгалтері" акциясы аясында 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енген жаңа Салық кодексіне байланысты азаматтарда туындайтын ең өзекті сұрақтарға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Арнайы салық режимін қолданатын өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қандай талаптар қойылады?

Өзін-өзі жұмыспен қамтылған деп мына талаптарға сәйкес келетін жеке тұлғалар (жеке кәсіпкер емес) – Қазақстан Республикасының азаматтары немесе қандастар танылады:

  • арнайы салық режимін қолдануға рұқсат етілген бір немесе бірнеше қызмет түрін жүзеге асырады;
  • қызметкерлерді жұмысқа тартпайды;
  • бір айдағы табысы 300 айлық есептік көрсеткіштен (МӘК) аспайды (4 325 × 300 = 1 297 500 теңге).

Үкіметтің қаулысына сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтылғандарға рұқсат етілген қызмет түрлері:

  • 01620 – Мал шаруашылығын дамыту қызметі;
  • 32200 – Музыкалық аспаптар шығару;
  • 43310 – Сылақ жұмыстары;
  • 43320 – Ағаш ұсталығы және ағаштан жасалған жұмыстар;
  • 43330 – Еден жабу және қабырғаларды қаптау;
  • 43340 – Бояу және әйнек жұмыстары;
  • 47992 – Торлы маркетинг арқылы бөлшек сауда;
  • 49320 – Такси қызметі;
  • 53200 – Хат және курьер қызметтері;
  • 56210 – Тағам жеткізу қызметі;
  • 68201 – Жеке немесе жалға алынған тұрғын үйді жалға беру және басқару;
  • 74200 – Фотография саласындағы қызмет;
  • 74300 – Ауызша және жазбаша аударма қызметі;
  • 75000 – Ветеринарлық қызмет;
  • 77290 – Жеке тұтыну және тұрмыстық заттарды жалға беру және лизинг;
  • 81211 – Тұрғын үйлерді жалпы тазалау;
  • 82990 – Қосымша коммерциялық қызметтердің басқа түрлері (*тек интернет-платформалар арқылы көрсетілген қызметтерге);
  • 85510 – Спорт және демалыс саласындағы білім беру;
  • 85520 – Мәдениет саласындағы білім беру;
  • 85599 – Білім беру саласындағы басқа қызметтер;
  • 90030 – Өнер және әдеби шығармашылық;
  • 95110 – Компьютерлер мен перифериялық жабдықтарды жөндеу;
  • 95120 – Байланыс жабдықтарын жөндеу;
  • 95210 – Электрондық тұрмыстық техниканы жөндеу;
  • 95220 – Тұрмыстық және бақша жабдықтарын жөндеу;
  • 95231 – Аяқ киімді жөндеу;
  • 95232 – Табиғи және жасанды теріден жасалған жол-жөндеу және галантерея бұйымдарын жөндеу;
  • 95240 – Мебель және интерьер заттарын жөндеу;
  • 95251 – Сағаттарды жөндеу;
  • 95252 – Зергерлік бұйымдарды жөндеу;
  • 95291 – Тоқыма және трикотаж бұйымдарын жөндеу;
  • 95292 – Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және текстиль галантерея бұйымдарын жөндеу;
  • 95293 – Тері және былғары бұйымдарды, бас киімдерді жөндеу;
  • 95294 – Музыкалық аспаптарды жөндеу;
  • 95295 – Кілем және кілем бұйымдарын жөндеу;
  • 95296 – Велосипедтерді жөндеу;
  • 95299 – Жеке тұтыну және тұрмыстық заттарды жөндеу (басқа топтарға кірмейтін);
  • 96020 – Шаш және сұлулық салондары қызметтері;
  • 97000 – Үй шаруашылығы қызметтері (үйде қызметкер жалдау);
  • 98100 – Үй шаруашылығы өнімін өз қажетіне өндіру қызметі.

Өзін-өзі жұмыспен қамтылғандардың қызметі және салықтық міндеттері

Өзін-өзі жұмыспен қамтылған тұлғалардың қызметі арнайы мобильді қосымшаны міндетті түрде пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Салық салу объектісі: қызметтен түскен табыс.

Табыс есебі арнайы мобильді қосымшада жүргізіледі. Байланыс жоқ жерлерде есеп қарапайым формада жүргізіледі.

Салық кезеңі: күнтізбелік ай.

Арнайы салық режимін қолданатын өзін-өзі жұмыспен қамтылғандар жеке табыс салығынан толық босатылады (жеке табыс салығы 0%).

Әлеуметтік төлемдер:

Жеке тұлғалардың жалғыз міндеті – табысынан 4% мөлшерінде әлеуметтік төлем төлеу (жеке зейнетақы жарнасы – 1%, міндетті әлеуметтік жарна – 1%, әлеуметтік төлем – 1%, міндетті медициналық сақтандыру – 1%). Бұл олардың негізгі әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз етеді.

Бірнеше қызмет түрін орындауға бола ма?

Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 718-бабына сәйкес, арнайы салық режимін тек бір немесе бірнеше рұқсат етілген қызмет түрін жүзеге асыратын өзін-өзі жұмыспен қамтылған жеке тұлғалар қолдана алады (жеке кәсіпкер емес).

Бұл жағдайда негізгі критерийлер барлық қызмет түрлері бойынша және күнтізбелік айдағы табыс көлемі бойынша сәйкес келуі қажет.

Қосымша ақпарат:

Басқа маңызды сұрақтарға жауаптарды осы жерден қарауға болады.

Жаңа Салық кодексімен осы жерден танысуға болады.

