Құқық

Қазақстан жеңілдетілген салық салынатын елдердің тізімін қайта бекітті

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 10:18 Фото: Zakon.kz
ҚР Қаржы министрі 2025 жылғы 12 қыркүйектегі бұйрығымен жеңілдетілген салық салынатын мемлекеттердің тізімін бекітті. Құжат 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетейік, жаңа тізімнің құрамы өзгерген жоқ. Бұрынғыдай 56 мемлекет енгізілген.

Тізімге кіретін мемлекеттер:

  • Андорра Княздігі
  • Антигуа және Барбуда
  • Багам аралдары Достастығы
  • Барбадос
  • Бахрейн Корольдігі
  • Белиз
  • Бруней-Даруссалам
  • Вануату Республикасы
  • Гайана Кооперативтік Республикасы
  • Гватемала Республикасы
  • Гренада
  • Джибути Республикасы
  • Доминикан Республикасы
  • Доминика Достастығы
  • Испания Корольдігі (тек Канар аралдары аумағында)
  • Қытай Халық Республикасы (тек Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкімшілік аудандарында)
  • Колумбия Республикасы
  • Комор аралдары Одағы
  • Коста-Рика Республикасы
  • Малайзия (тек Лабуан анклавында)
  • Либерия Республикасы
  • Ливан Республикасы
  • Маврикий Республикасы
  • Мавритания Ислам Республикасы
  • Португалия Республикасы (тек Мадейра аралдары аумағында)
  • Мальдив Республикасы
  • Маршалл аралдары Республикасы
  • Монако Княздігі
  • Мальта
  • Солтүстік Мариан аралдары Достастығы
  • Марокко Корольдігі (тек Танжер қаласы аумағында)
  • Мьянма Одағы Республикасы
  • Науру Республикасы
  • Нидерланд Корольдігі (тек Аруба аралы мен Антиль аралдарының тәуелді аумақтарында)
  • Нигерия Федеративтік Республикасы
  • Жаңа Зеландия (тек Кук пен Ниуэ аралдары аумағында)
  • Палау Республикасы
  • Панама Республикасы
  • Самоа Тәуелсіз Мемлекеті
  • Сан-Марино Республикасы
  • Сейшел аралдары Республикасы
  • Сент-Винсент және Гренадиндер
  • Сент-Китс және Невис Федерациясы
  • Сент-Люсия
  • Біріккен Корольдік (тек мына аумақтарында):
  • Ангилья аралдары
  • Бермуд аралдары
  • Британдық Виргин аралдары
  • Гибралтар
  • Кайман аралдары
  • Монтсеррат аралы
  • Теркс және Кайкос аралдары
  • Мэн аралы
  • Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)
  • Оңтүстік Георгия аралы
  • Оңтүстік Сандвич аралдары
  • Чагос архипелагы
  • Америка Құрама Штаттары (тек мына аумақтарында):
  • АҚШ Виргин аралдары
  • Гуам аралы
  • Пуэрто-Рико Достастығы
  • Вайоминг штаты
  • Суринам Республикасы
  • Танзания Біріккен Республикасы
  • Тонга Корольдігі
  • Тринидад және Тобаго Республикасы
  • Фиджи Республикасы
  • Филиппин Республикасы
  • Франция Республикасы (тек мына аумақтарында):
  • Кергелен аралдары
  • Француз Полинезиясы
  • Француз Гвианасы
  • Черногория
  • Шри-Ланка Демократиялық Социалистік Республикасы
  • Ямайка

Заңнамаға сәйкес, жеңілдетілген салық салынатын мемлекет деп мына шарттарға сәйкес келетін ел немесе аумақ танылады:

  • ондағы корпоративтік табыс салығының мөлшерлемесі 10%-дан төмен болса;
  • қаржылық ақпарат құпиялығын қамтамасыз ететін заңдары бар болса немесе мүлік пен кірістің нақты иесін, заңды тұлғаның құрылтайшылары мен акционерлерін жасыруға мүмкіндік беретін заңдары болса.

Бұл бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
